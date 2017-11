„Puccinellis“ einen Kunst und Natur

Die Begrüßung fällt skeptisch aus. Mit einem Blick, der sich als leicht misstrauisch empfinden lässt, empfängt der bronzene Frauen-Oberkörper die Besucher des Schlossgartens am Haus Opherdicke. Die Figur steht auf einem basaltfarbenen Sockel aus Beton – wie jede der insgesamt 13 Skulpturen aus dem Erbe des italo-amerikanischen Bildhauers Raimondo Puccinelli, die hier nun dauerhaft ausgestellt werden.

Doch nicht nur die Figuren unterscheiden sich, auch Höhe und Breite der Sockel tragen den unterschiedlichen Maßen Rechnung. „Wir haben darauf geachtet, dass die Figuren mit dem Betrachter auf Augenhöhe sind“, erklärt Landschaftsarchitekt Joachim Reck vom Büro „Stil und Blüte“. Gemeinsam mit den Kultur- und Baufachleuten der Kreisverwaltung sowie den Politikern aus der sogenannten Burgenkommission hat Reck den Skulpturenpark geplant und umgesetzt.

Wer den Garten betritt und das Auge erst einmal schweifen lässt, könnte meinen, die Figuren seien kleckerweise verteilt worden, mal hier eine, mal dort eine. Doch kein Platz sei zufällig gewählt, betont Kurator Arne Reimann. Die Figuren stehen in Beziehung zueinander und zu ihrer Umgebung. Da ist zum Beispiel der Mannfelsen, der aus dem Boden zu erwachsen scheint und bewusst dort platziert wurde, wo einstmals eine Grotte war. Oder die knieende Frau, über deren Kopf sich die Krone einer alten Buche wölbt wie ein Dach. Vielen Skulpturen wohnt eine Leichtigkeit, eine Dynamik inne, die den inhaltlichen Schwerpunkt des Bildhauers widerspiegelt: Tanz in all seinen Ausdrucksformen. Puccinellis künstlerisches Wirken wurde durch die Bekanntschaft mit Protagonisten des modernen Tanzes wie Martha Graham und Mary Wigman maßgeblich beeinflusst.

Der Bildhauer, der 1904 in San Francisco als Sohn eines Italieners und einer Schwedin geboren wurde, unterhielt außerdem Kontakte und Freundschaften mit kulturellen Größen seiner Zeit wie Diego Rivera, Frida Kahlo, Henri Matisse und Max Beckmann. Er lehrte die Bildhauerei unter anderem an den Universitäten im kalifornischen Berkeley sowie später im italienischen Florenz, wo er 1986 verstarb.

Erbin kürzlich verstorben

Eine Auswahl der Werke Puccinellis war vor vier Jahren bereits auf Schloss Cappenberg zu sehen. Rodi Puccinelli-Biswas, unlängst verstorbene Tochter und Erbin, überließ dem Kreis Unna anschließend aus Dankbarkeit 13 Skulpturen unter der Bedingung, sie dauerhaft im Freien öffentlich zugänglich zu machen. Diesem Wunsch kommt der Kreis nun nach.

Im Zuge der Stiftungsaffäre erlangten die Skulpturen auch dadurch Bekanntheit, dass die Kreistagsmehrheit aus SPD und CDU vorgesehene Haushaltsmittel für die Aufstellung zunächst strich, nur um sie einige Monate später als Ergebnis der Burgenkommission wieder bereitzustellen. Auf 35.000 Euro bezifferte die Kreisverwaltung zuletzt die Kosten. Der von manchem Politiker wiederholt geäußerten Sorge um die Sicherheit ist zu entgegnen, dass die Skulpturen fest vergossen mit den tonnenschweren Betonsockeln sind, die wiederum mindestens 80 Zentimeter tief im Boden eingegraben sind.

Patina erwünscht

Dass die elf Bronze- und zwei Granitfiguren witterungsbedingt Patina ansetzen, ist übrigens ausdrücklich gewollt. „Die Skulpturen korrespondieren mit der Natur“, erklärt die Kulturreferentin des Kreises, Sigrid Zielke-Hengstenberg.

Das gilt in besonderer Weise für die „Sirena“, eine Meerjungfrau, die am Dienstag ihren Platz in der Gräfte von Haus Opherdicke eingenommen hat. Zurzeit liegt der Wasserspiegel nur bei 40 Zentimetern, doch er soll steigen. Das Ziel: Nicht nur die 2016 angebaute Terrasse soll augenscheinlich auf dem Wasser schwimmen, sondern auch die „Sirena“.