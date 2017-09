Mehr als 600 Mal im Einsatz

Der große Vorteil ist, dass durch die Vielzahl der Mobilen Retter die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie einige Minuten vor dem Rettungswagen beim Notfallopfer eintreffen. „Genau das sind die entscheidenden Minuten“, erklärt Jens Normann.

Er hat sich als erster Mobiler Retter im Kreis Unna auch um die Ausbildung gekümmert. „Ausbildung ist eigentlich falsch, denn eine Qualifikation, lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, müssen alle Mobilen Retter mitbringen“, so Normann weiter.

Bei der Schulung, die er und vier weitere Rettungsexperten im Kreis Unna durchführen, geht es um die Bedienung der App. Sie ist für den Kreis Unna seit dem 6. Oktober 2016 scharf geschaltet und funktioniert folgendermaßen: Geht ein Notruf ein der Leitstelle ein, entscheidet der Disponent, ob zusätzlich zum Rettungsdienst auch die Mobilen Retter aktiviert werden. Das ist etwa der Fall, wenn ein Kreislaufversagen gemeldet wird. Die Software ermittelt dann mithilfe des Standortdienstes GPS, welche Mobilen Retter gerade in der Nähe sind. Auf ihr Smartphone bekommen sie eine Alarmierung. Nehmen sie diese an, bekommen sie die Einsatzdaten angezeigt und erfahren, wo sie hinmüssen. „Es kann sein, dass das direkt in der Nachbarschaft ist oder doch zwei bis drei Kilometer entfernt. Trotzdem schaffen wir fast immer, vor dem Rettungsdienst vor Ort zu sein“, sagt Sven Günther. Er ist ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz aktiv und mittlerweile auch Feuer und Flamme für die Rettungs-App. „Ich habe sehr bald selbst gemerkt, wie gut das System funktioniert. Ich bekomme im Schnitt zwei Alarmierungen pro Monat, da kann es auch mal sein, dass ich den Einsatz gerade nicht annehmen kann“, so Günther. Das sei aber kein Problem, denn es werden immer zwei Retter gleichzeitig alarmiert. Selbst wenn beide ablehnen, geht die Alarmierung sofort weiter und die nächsten bekommen den Einsatz.

Mittlerweile gibt es im Kreis Unna durchschnittlich zwei Einsätze am Tag, seit Start der App waren es mehr als 600. Und viele der Mobilen Retter haben schon seit Oktober Einsätze erlebt, in denen sie durch das schnellere Einleiten der lebensrettenden Maßnahmen wirklich Leben retten konnten. Auch wenn der Kreis Unna mit mehr als 400 Mobilen Rettern schon recht gut dasteht, sei das Potenzial noch nicht ausgeschöpft, sagt Olaf Döblitz vom Kreis Unna und betont, dass sich gerne auch weiterhin qualifitzierte Ersthelfer als Mobile Retter melden können.