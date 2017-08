Manegentraum kennt kein Handicap

Wer das Glück hat, schon während der Proben zu einem Besuch im Zelt vorbeischauen zu können, der weiß gar nicht, wo er hinsehen soll. Überall gibt es Interessantes zu entdecken, mit dem sich die insgesamt 87 Teilnehmer und ihre Betreuer von VeBU, Offener Ganztagsschule und natürlich die Zirkusleute beschäftigen.

Talente in der Manege

Die kleinen Künstler üben sich in der Manege am Trapez und auf dem Drahtseil, während am Rand die Jongleure Ringe und Keulen in die Luft schleudern. In einer Ecke proben die jungen Dompteure mit dressierten Tauben, während auf der anderen Seite Messer durch die Luft fliegen. Draußen hört man die Clowns ihre Sketche proben, während die wagemutigen Feuerspucker Flammenbälle auflodern lassen. Was man hingegen nicht sieht: Einige der Kinder haben eine Behinderung. Denn genau das ist nämlich die Idee hinter dem inklusiven Zirkusprojekt, wie Julia Genz erklärte. „Das ist ein super Projekt. Am Ende der Woche sieht man in der Manege nicht mehr, wer hat ein Handicap und wer nicht“, so die Leiterin des VeBU im Kreis Unna. Die Projektwoche gibt den Kindern den Raum, sich einfach auszuprobieren, ohne dass ihre jeweilige Einschränkung eine Rolle spielt.

Keine Berührungsängste

Es habe sich auch gezeigt, dass die Kinder keine Berührungsängste kennen. Alle Kinder nehmen sich so, wie sie sind. „Es wird gar nicht gesehen, dass einige ein Handicap haben“, so Genz.Dass gerade das Format Zirkus dazu in der Lage ist, wundert Manegentraum-Direktorin Ann-Katrin Bichlmaier überhaupt nicht. „Der Zirkus verbindet einfach. Die Zirkusarbeit ist wie gemacht dafür, Hürden zu überwinden und Vorurteile abzubauen. In einem richtig klassischen Zirkus arbeiten ja auch Menschen aus fünf, zehn oder 15 Nationen in einem Zelt zusammen, und das schweißt zusammen“. Diese Erfahrung hat die Zirkusfamilie Bichlmaier dazu gebracht, sich auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen zu spezialisieren. Wie gut sie darin sind, zeigt schließlich, dass Institutionen wie der VeBU Projekte mit dem Mitmachtzirkus immer wieder wiederholen. Die aktuelle, fünfte Auflage hat zudem einige Besonderheiten, die nicht nur dem kleinen Jubiläum geschuldet sind. So musste man beispielsweise von Kamen nach Bergkamen umziehen, da der Platz, der bislang für das Zelt genutzt worden ist, einem Bauvorhaben weichen musste. Dank der Unterstützung durch die Stadt, insbesondere durch den Bürgermeister und das Jugendamt, fand man mit der Pfalzschule aber eine gute Alternative. „Wir dachten, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt bei dem Jubiläum das hier praktisch bei uns zu Hause zu machen. Unser Verein hat ja seinen Sitz in Bergkamen“, schilderte VeBU-Vorsitzende Genz. Neu war auch, dass die Teilnehmer nach einer kleinen Vorstellung der Zirkusleute am Montag einmal in alles hineinschnuppern konnten, ehe sie sich für eine Gruppe entscheiden mussten. Vermutlich deswegen gibt es in diesem Jahr weniger Jongleure, dafür umso mehr Feuerspucker. „Ich find das gut, denn ich mag es, neue Sachen zu lernen“, stellte der neunjährige Jonathan fest, der schon zum vierten Mal bei dem Projekt dabei ist. Aber nicht nur unter den Kindern, auch unter den Erwachsenen gibt es Wiederholungstäter: so haben sich einige der VeBU-Mitarbeiter ihren Urlaub extra so gelegt, dass sie in der Zirkuswoche dabei sind. Das Ergebnis ist am Samstag bei der Gala-Vorstellung zu sehen.