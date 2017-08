Liveticker: Martin Schulz in Unna

Wie unsere Zeitung am Mittwochmittag erfahren hat, äußerte ein Mann in der Nacht im Internet eine Morddrohung gegen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Er kündigte in einem Posting unter seinem Klarnamen an, ein Gewehr mit Zielfernrohr mit zu Schulz‘ abendlichem Wahlkampf-Auftritt nach Unna zu bringen. Damit werde er Schulz „erledigen“. Die benachrichtigte Polizei stellte bei der Überprüfung des Namens fest, dass es sich um einen vorbestraften Mann aus Werl handelt. Am Morgen erfolgte die Festnahme durch das SEK.

Weil es sich um eine Angelegenheit des Staatsschutzes handelt, übernahm das Polizeipräsidium Dortmund die Führung des Einsatzes. Polizeisprecher Kim Freigang verneinte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es sich bei dem festgenommenen Mann um einen sogenannten „Reichsbürger“ handelt. Davon war zunächst die Rede gewesen, die Ermittlungen hätten dies aber nicht ergeben. Auch habe das SEK keine scharfen Waffen bei dem Mann gefunden, sagte Freigang.

Der Mann befindet sich aktuell im Gewahrsam der Polizei, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeipräsenz rund um den Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten wird nach dem Vorfall erhöht. Sprecherin Vera Howanietz von der zuständigen Kreispolizeibehörde in Unna verwies zunächst darauf, dass die Polizei die Veranstaltung zusätzlich zu den SPD-eigenen Personenschützern ohnehin gesichert hätten. Um sich nicht in inrgendeiner Form berechenbar zu machen, veröffentlicht die Polizei aber keine Einzelheiten zur geplanten Stärke der Einsatzkräfte. Howanietz wörtlich: „Wir sind mit ausreichenden Kräften, die wahrgenommen werden oder auch nicht wahrgenommen werden, vor Ort.“ Neben uniformierten Beamten werden also auch Polizisten in Zivil im Einsatz sein.

