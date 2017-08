Lehrstellen dringend gesucht

Wenige Zahlen genügen, um die alarmierende Situation auf dem Ausbildungsmarkt in diesem Jahr zu verdeutlichen. Auf zehn Bewerber kommen im Kreis Unna nur sechs Stellen. 818 Lehrstellensuchenden stehen 496 offene Azubi-Plätze gegenüber.

Der Zeitungsverlag Rubens (Hellweger Anzeiger, Westfälische Rundschau) ruft deshalb zusammen mit dem Jobcenter Kreis Unna und der Arbeitsagentur Hamm eine Ausbildungsbörse ins Leben. In der Zeitung und im Internetportal HAWR-digital.de stellen sich in den nächsten Wochen junge Frauen und Männer aus dem Kreis Unna vor, die noch einen Ausbildungsplatz suchen.

Das gemeinsame Ziel der Aktion lautet, jungen Menschen im Kreis Unna gute (Aus-)Bildung zu ermöglichen, um Arbeitslosigkeit nachhaltig zu vermeiden. „Menschen mit einer Berufsausbildung sind statistisch gesehen seltener von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als Menschen, die weniger gut qualifiziert sind“, weiß Uwe Ringelsiep, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Unna. Und Claudia Hermsen, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Hamm ergänzt: „Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, Jugendliche und junge Erwachsene frühzeitig bei Ihrer Berufswahl zu unterstützen und sie dann auf Ihrem Weg in das Berufsleben zu begleiten.“

Als Vorsitzender der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Unna setzt sich Martin Wiggermann besonders für die Aktion ein und appelliert an Arbeitgeber der Region: „Nutzen Sie als Unternehmer Ihre Möglichkeiten und bilden sie selbst in Ihren Betrieben aus! Denn wer heute ausbildet, sichert nicht nur seinen Fachkräftebedarf von morgen, sondern sorgt auch für ein hohes Maß an Identifikation mit dem Betrieb.“