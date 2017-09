Kreisumlage bleibt 2018 stabil

Das Wörtchen „soll“ ist dabei wichtig, weil die Planung noch unter gewissen Vorbehalten steht. So kann die neue Landesregierung etwa zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wie das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 ausgestaltet sein wird. Dass es zu gravierenden Veränderungen im negativen Sinne kommen wird, glaubt Kreisdirektor und -kämmerer Dr. Thomas Wilk aber nicht. Am Dienstag stellte er die Eckdaten des Kreishaushaltes für das nächste Jahr vor.

Eine Kernbotschaft: Die Gesundung der Kreisfinanzen, die mit der abgewendeten Überschuldung 2014 begonnen hat, schreitet weiter voran. Für 2017 lässt sich der Überschuss nun, da zwei Drittel des Jahres bereits Geschichte sind, schon ziemlich genau vorhersagen. Wilk rechnet mit einer Verbesserung von 5,7 Millionen Euro im Vergleich zum Haushaltsansatz, vor allem wegen einer positiven Entwicklung bei den Warmmieten für Hartz-IV-Empfänger und einer entfallenden Ausgleichszahlung an die Wirtschaftsförderung aufgrund erfolgreicher Grundstücksverkäufe.

Der nächste Überschuss

Um die Kommunen bei der Kreisumlage nicht stärker zu belasten, war der Haushalt für dieses Jahr bisher nur fiktiv ausgeglichen. In dem Wissen, dass für den wirklichen Ausgleich eine eigens dafür gebildete Rücklage in Höhe von 4,3 Millionen Euro zur Verfügung steht. Wenn die nun eingesetzt wird, würde im Jahresergebnis aber immer noch ein Plus von 1,35 Millionen Euro stehen.

Für 2018 strebt der Kreiskämmerer unter „maximaler Umsetzung des Rücksichtnahmegebots“, sprich: um den Kommunen erneut nicht tiefer in die Tasche greifen zu müssen, erneut einen fiktiven Haushaltsausgleich an.

Die durch den positiven Jahresabschluss 2016 zwischenzeitlich auf 7,1 Millionen Euro angewachsene Ausgleichsrücklage soll dafür aber nicht in Gänze verwendet, sondern nach Wilks Vorstellung auf drei Jahre gestreckt werden, um erhebliche Sprünge bei der Kreisumlage in den Folgejahren auszuschließen.

In einem Jahr 7 Millionen Euro anstatt verteilt auf drei Jahre 2,3 Millionen Euro weniger einzusammeln, „wäre eine ungesunde Entwicklung“, so der Kämmerer. Weil es sonst 2019 auf einen Schlag zu einer stärkeren Belastung für die Städte und Gemeinden komme. Die Bürgermeister werden in diesen Tagen über die Pläne informiert.

Der Kreiskämmerer zeigt sich zuversichtlich, dass sie das Vorgehen befürworten, da die brummende Konjunktur derzeit allen nützt. Nicht nur der Bund profitiert von einem nie da gewesenen Steueraufkommen, auch den Kommunen geht es sukzessive besser. Die Gemeinde Holzwickede, die wegen ihrer stark nachgefragten Gewerbegebiete und entsprechend hohen Gewerbesteuer-Einnahmen schon 2014 den Haushaltsausgleich schaffte, steht im Kreis-Vergleich am besten da. Bergkamen zog 2016 nach, Fröndenberg will es dieses Jahr schaffen. Die übrigen Kommunen befinden sich noch in der Haushaltssanierung, zum Teil mit Hilfe des Landes über den sogenannten Stärkungspakt.

Mehr Geld fürs Personal

Steigenden Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen – allein der Kreis erhält vom Land 2018 rund 6 Millionen mehr – stehen freilich auch einige steigende Ausgaben gegenüber. Das Budget für Arbeit und Soziales, traditionell der größte Haushaltsposten beim Kreis, wächst um 2,5 Millionen Euro. Das Personal schlägt aufgrund von Tarifabschlüssen und deren Übertragung auf Beamte sowie höheren Pensionsrückstellungen mit 3,3 Millionen Euro mehr zu Buche.

Auch die Landschaftsumlage steigt – aber deutlich geringer als sonst und als befürchtet. Von den seitens des LWL einmal „angedrohten“ 5 Millionen Euro mehr pro Jahr bleibt nach aktuellem Stand „nur“ ein Aufschlag von 500.000 Euro. „Der Druck der Mitgliedskreise“, sagt Wilk, „hat etwas bewirkt. Wir werden ihn aufrecht halten.“

Ärger über RVR

Als ärgerlich bezeichnet er indes den vom Regionalverband Ruhr (RVR) angekündigten Zuschlag von 8 Prozent bei der RVR-Umlage auf dann 4,3 Millionen Euro. „Das werden wir nicht akzeptieren“, sagt Wilk und mahnt mehr Rücksicht auf die finanzielle Situation des Kreises und seiner Kommunen an. Denn eins ist auch klar: Es geht zwar aufwärts, aber im Landesvergleich ist der Kreis Unna finanziell nach wie vor arm wie eine Kirchenmaus. Mit einer Eigenkapitalquote von 1,9 Prozent (Stand Ende 2015) ist der Kreis Unna laut Gemeindeprüfungsanstalt landesweit Schlusslicht.

Haushaltsbeschluss im Dezember Noch handelt es sich um Eckdaten. Offiziell eingebracht wird der Kreishaushalt 2018 am 14. November im Kreistag. Die Politik entscheidet auch über die Verabschiedung – traditionell in der letzten Kreistagssitzung des Jahres am 12. Dezember.

So funktioniert die Kreisumlage

Der Kreis Unna benötigt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Geld, um Aufgaben für sie erledigen zu können, etwa bei Sozialleistungen, aber auch als Gesundheitsamt oder Zulassungsbehörde. Die eigenen Erträge etwa durch Bußgelder und Gelder von Bund und Land reichen hierfür nicht aus, zumal der Kreis als Mitglied im Landschaftsverband Westfalen-Lippe und im Regionalverband Ruhr selbst Umlagen zahlen muss, damit die großen Verbände wiederum ihre Aufgaben etwa in der Behindertenhilfe bezahlen können.

Das Geld von den Städten und Gemeinden wird über die Allgemeine Kreisumlage eingesammelt. Die Zahllast wird über einen Hebesatz definiert. Dieser Hebesatz wird in Prozentpunkten ausgedrückt. Er sagt aus, wie hoch die finanzielle Belastung der Gemeinschaft aller Städte und Gemeinden im Verhältnis zu ihren Gesamteinnahmen (Umlagegrundlagen) ist.

Die Pressestelle des Kreises hat dazu zwei Beispiele ausgerechnet:

Beispiel 2017: Die Städte und Gemeinden haben unter dem Strich 566 Millionen Euro aus Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen (100 v.H.) zur Verfügung. Der Kreis benötigt 257,03 Millionen Euro.

Die Rechnung:

257,03 : 5,66 (1 v.H.)

= 45,41 v.H. Kreisumlage

Beispiel 2018: Die Städte und Gemeinden haben unter dem Strich 607,2 Millionen Euro (100 v.H.). Der Kreis benötigt 257,034 Millionen Euro.

Die Rechnung:

257,034 : 6,072 (1 v.H.)

= 42,33 v.H. Kreisumlage

Wieviel jede Stadt und Gemeinde tatsächlich zahlt, hängt unter anderem von ihrer Größe (Einwohnerschlüssel) ab.