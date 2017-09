Hinweise auf weitere Überfälle

Der idyllische Seepark Lünen war in den Ferien mehrfach Schauplatz von Überfällen mit teils heftigen Gewaltausbrüchen. Foto: Beuckelmann

Lünen. Nach dem brutalen Raubüberfall einer 15-köpfigen Tätergruppe gibt es Indizien, dass es in den Sommerferien weitere Übergriffe im Seepark gab. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich ein anonymer Anrufer gemeldet und von einem konkreten Vorfall am Freitag, 18. August, berichtet.