„Go In“ an Schulen soll bleiben

Und wie das so ist, wenn man neu im Amt ist: Zunächst muss man sich einarbeiten. Das tut Serap Güler derzeit, indem sie in einer „Sommertour“ landauf, landab die Kommunalen Integrationszentren (KI) abklappert. Am Freitag führte ihre Tour sie nach Bergkamen, zum KI des Kreises Unna. Der Austausch mit Leiterin Marina Raupach, Landrat Michael Makiolla, Sozialdezernent Torsten Göpfert und den KI-Mitarbeitern dauerte etwas länger als geplant, sodass für das anschließende Pressegespräch nur noch wenig Zeit blieb. Um 15 Uhr musste Serap Güler schon beim nächsten Integrationszentrum in Siegburg sein.

Bevor sie wieder ins Auto stieg, machte sie aber noch klar, dass man auf einer Wellenlänge war. Es gebe im Kreis Unna eine lange Tradition, Integration zu leben und zu gestalten, sagte Güler. Landrat Michael Makiolla zeigte sich erfreut über die Zusage, dass die neue Landesregierung die Integrationsarbeit des KI weiter unterstützen wird, denn die Finanzierung erfolgt größtenteils aus Landesmitteln. Die Angebote werden nicht infrage gestellt, sondern sollen in einem gemeinsamen Prozess weiterentwickelt werden. Das klingt gut – und gilt wohl auch für die Beschulung neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher.

„Go In“ soll bleiben

Seit fünf Jahren werden diese im Kreis Unna unter der Überschrift „Go In“ in durchschnittlich zwei Wochen nach ihrem Zuzug an die für sie passende Schule vermittelt.

Die neue Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte kürzlich jedoch einen Kurswechsel angekündigt, will wieder stärker auf Vorbereitungsklassen für Zuwandererkinder setzen. Und was wird dann aus „Go In“? Kurz weicht Serap Güler der Frage aus und sagt, dass dies nicht ihre „Baustelle“ sei. Dann sagt sie den bemerkenswerten Satz: „Integration im Kreis Unna werden wir nicht aus Düsseldorf steuern.“ Die Menschen hier vor Ort wüssten am besten, was bei den jeweiligen Gegebenheiten zu tun sei, und so sei es auch bei der heiß diskutierten Frage um Auffangklassen. Jede Stadt, jeder Schulträger müsse das für sich entscheiden, freilich auch unter Berücksichtigung der Schülerzahl. „Bei drei zugewanderten Schülern brauchen Sie keine Auffangklasse“, so Güler.

Landrat Michael Makiolla zeigte sich zuversichtlich, den eingeschlagenen Weg im Einvernehmen mit der Schulaufsicht weitergehen zu können. Er habe die neue Ministerin nicht so verstanden, dass sie die integrative Beschulung verbieten wolle. Und Marina Raupach ergänzte, dass die Rückmeldungen von den Schulen positiv seien.

Dies gelte übrigens auch für ein weiteres Programm des KI, den „Rucksack“ an Kitas und Schulen. Dabei werden die Eltern als Experten für die Erziehung ihrer Kinder sowie für das Erlernen der Herkunftssprache eingebunden.

Sie treffen sich wöchentlich und werden durch speziell ausgebildete Elternbegleiterinnen angeleitet. Mit dem Rucksack-Programm, so Raupach, würden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Kinder lernen Deutsch, aber auch ihre Herkunftssprache, die Eltern würden eine viel bessere Bindung zur Schule entwickeln.

Dem „Rucksack“ fehlt Geld

Doch ein Problem gibt es auch: Die Finanzierung der Honorarkräfte ist nirgendwo fest verankert. Meldet sich eine Schule neu für das Programm an, kommt das Geld für die ersten zwei Jahre aus dem Kreishaushalt. Danach muss entweder der Schulträger, also die Stadt oder Gemeinde, einspringen, oder das Geld über Sponsoren akquiriert werden. Klappt beides nicht, gibt es keinen Rucksack mehr. Was angesichts des bereits gemessenen Erfolges höchst bedauerlich ist. Es gab zwischenzeitlich zehn teilnehmende Grundschulen, doch mangels nachhaltiger Finanzierung seien es aktuell nur noch sechs, so Marina Raupach.

Die neue Staatssekretärin, von der Sinnhaftigkeit des Programms sehr überzeugt, formulierte deshalb noch schnell einen Appell, bevor sie sich zur nächsten Tour-Station in den Rhein-Sieg-Kreis verabschiedete. Sie wünsche sich, dass die Wirtschaft vor Ort mit Spenden dazu beitrage, die Rucksack-Programme an Kitas und Schulen zu sichern.