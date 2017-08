Fipronil im Kreis Unna entdeckt

In einem Unternehmen im Kreis Unna fanden Kontrolleure Eipulver, das mit dem Pflanzenschutzmittel Fipronil belastet war. Die Produkte wurden aus dem Verkehr gezogen.

Werne. Der Skandal um mit Fipronil belastete Eierprodukte erreicht den Kreis Unna. Volleipulver aus Niedersachsen sei in einem Unternehmen in Werne angeliefert und zum Teil in Backmischungen verarbeitet worden. Die Produkte wurden aber entdeckt und rechtzeitig aussortiert.