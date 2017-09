Doch kein Carsharing am Kreishaus

Doch inzwischen ist klar: Daraus wird zumindest in den nächsten drei bis vier Jahren nichts. „Wir haben kein wirtschaftliches Angebot bekommen“, erklärt Kreisdirektor Dr. Thomas Wilk im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Idee, die in größeren Städten wie Münster schon seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt wird, müsse für den Standort Unna vorerst begraben werden. Endgültig aufgegeben werde sie aber nicht, so Wilk.

Fünf oder sechs E-Autos

Um der Vorreiterrolle in puncto umweltfreundlicher Mobilität weiter gerecht zu werden, will der Kreis seine Flotte von Leasingfahrzeugen sukzessive auf Elektroautos umstellen. Einen BMW i3 gibt es bereits seit Mai 2016, fünf oder sechs weitere Elektrofahrzeuge sollen in den nächsten Monaten hinzukommen. Sie werden Kompaktvans (VW Touran) und Kleinwagen (VW Polo) ablösen, deren Leasingverträge auslaufen. Sowohl Benziner als auch Diesel sind darunter, und auch ein 15 Jahre alter BMW, der damals als Dienstfahrzeug für die Dezernenten noch gekauft wurde.

Bei der Entscheidung, welche Fahrzeuge den Kreis-Mitarbeitern künftig zur Verfügung stehen, spielen Leasingkonditionen und Reichweite eine entscheidende Rolle. Den BMW i3 gibt es nach Wilks Worten derzeit nicht mehr zu einem so günstigen Kurs wie noch vor einem Jahr. Deshalb würden voraussichtlich vier oder fünf e-Golf von VW angeschafft. Deren Reichweite liegt zwar nur bei 130 Kilometern, doch für die üblichen Fahrten durch das Kreisgebiet sei dies ausreichend. Zum Vergleich: Die Reichweite des neuesten i3 liegt bei 300 Kilometern, die des bereits vorhandenen bei 180 Kilometern.

Mehr Ladesäulen

Parallel dazu will die Kreisverwaltung zusammen mit Partnern das Netz der Ladesäulen ausbauen. Zusätzlich zur Doppelsäule am Kreishaus Unna ist eine weitere Doppelsäule am Kreishaus Lünen mit den Stadtwerken Lünen als Partner geplant. Weitere Ladestationen etwa am Haus Opherdicke sind denkbar.