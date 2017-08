Bodenwellen: Neue Baustelle auf A2

Eigentlich hat der Landesbetrieb Straßen NRW die Mammutbaustelle auf der A2 fristgerecht abgearbeitet, die Fahrbahnsanierung auf dem zehn Kilometer langen Teilstück zwischen dem Kamener Kreuz und Dortmund-Nordost binnen zwei Jahren abgeschlossen.

Doch in beiden Fahrtrichtungen sind nun noch Nachbesserungen erforderlich, wie Projektleiter Herbert Holthaus gegenüber unserer Zeitung bestätigt. In der Fahrtrichtung Hannover sind die Übergänge zu fünf Brückenbauwerken mangelhaft eingebaut worden. Die Übergänge dienen eigentlich dazu, die Bewegungen der Bauwerke elastisch aufzufangen – ähnlich einer Silikonfuge bei Fliesen, wie Holthaus erklärt. Doch sie seien seit der Freigabe für den Verkehr aufgedrückt worden und hätten Bodenwellen verursacht, die es nun zu beseitigen gilt. Die mangelhaften Fahrbahnübergänge müssen ausgetauscht werden. „Es handelt sich um einen Gewährleistungsschaden“, sagt Holthaus. Gemeinsam mit der betroffenen Firma werde dafür nun ein Zeitfenster in den nächsten 14 Tagen gesucht. Während der Arbeiten wird der Verkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen, weshalb sie möglichst am Wochenende und in den Nachtstunden durchgeführt werden sollen.

Auch in der Gegenrichtung Oberhausen sind noch Nachbesserungsarbeiten nötig. Dort stehen zurzeit Schilder, die Tempo 80 bei Nässe vorschreiben. Dies sei auf zu glatte Stellen in der Fahrbahn zurückzuführen, die bei Nässe Rutschgefahr bergen, so Herbert Holthaus. Auch dieses Problem soll aber in zwei Wochen erledigt sein – durch Tagesbaustellen an den betroffenen Stellen.