Woolworth sorgt für Frequenz

Sieben Mitarbeiter von „Charles Vögele“ hat das bundesweit auf Expansionskurs befindliche Unternehmen an dem Standort übernommen, eine erfreuliche Nachricht für die Kräfte der Modekette, von denen einige nahezu zehn Jahre lang an der Weststraße beschäftigt waren. Und dass sie sich über diese Wendung freuten, nachdem sie vom Vögele-Rückzug überrascht wurden, sah man gestern ihren Gesichtern, wie bei Andrea Schmidt und Simone Baule, an.

Außer Kamen hat Woolworth auch die Vögele-Standorte Goch, Bad Hersfeld, Varel, Rotenburg, Wunstorf, Stadthagen, Feuchtwangen, Schongau und Vilshofen übernommen. Allen Mitarbeitern der betroffenen Standorte war nach Unternehmensangaben ein Übernahmeangebot unterbreitet worden. Rund 70 Prozent der Arbeitsplätze sollen dadurch gesichert worden sein, in Kamen wurde das Maximale, 100 Prozent, erreicht, wie Unternehmenssprecherin Diana Peisert auf Anfrage mitgeteilt hatte.

Billig-Textil-Läden und Non-Food-Discounter sind nicht nur in Kamen auf den Vormarsch, darunter Unternehmen wie KiK (Kampstraße und Zollpost), Tedi (Edelkirchenhof), Takko (Willy-Brandt-Platz) und Kodi (Kampstraße), während dieZahl inhabergeführter Geschäfte abgenommen hat.

Die Charles Vögele Deutschland GmbH hatte im Januar dieses Jahres einen Vertrag mit den Handelsunternehmen Tedi, Woolworth und KiK unterzeichnet, der den Verkauf eines Großteils des deutschen Filialnetzwerks regelt.

Das Aktionskaufhaus, wie es sich selbst bezeichnet, will das deutsche Filialnetz deutlich ausbauen. Bisher gibt es bundesweit 315 Filialen, am Ende des Expansionsvorhabens sollen 500 Geschäfte vorgehalten werden.

Der Kamener Standort ist ein prominenter. Bevor Vögele einzog, war dort der Rewe-Markt „Nüsken“ ansässig, damals als einziger Innenstadt-Supermarkt. Nüsken ist später zur Adenauerstraße gezogen und hat auf die Farben des Einzelhandelunternehmens „Edeka“ umgeflaggt.