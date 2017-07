Wohnen am Fluss rückt näher

Rund 100 Wohneinheiten könnten einmal am südlichen Seseke-Ufer auf den ehemaligen Sportplätzen an der Wilhelm-Bläser-Straße entstehen. Das geht aus einem städtebaulichen Entwurf hervor, mit dem die Stadt Kamen 2013 erstmals an die Öffentlichkeit ging. Drei Jahre später, im Juni 2016, leiteten zwei Ratsausschüsse mit dem Aufstellungsbeschluss die Bauleitplanung formell ein. Welche Fortschritte es seitdem gegeben hat, lässt Fachbereichsleiter Matthias Breuer auf Anfrage durch die Pressestelle erklären.

Die Planer im Rathaus haben externe Fachplanungsbüros eingeschaltet, um die erforderlichen Grundlagen für die weitere Ausarbeitung des Bebauungsplans zu erarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Baugrundgutachten, Erschließungsplanung und Entwässerungsplanung. „Diese Dinge werden gesammelt und werden dann – in diesem Fall durch das beauftragte Planungsbüro – zu der umfangreichen Begründung eines Bebauungsplanes zusammengeführt. Öffentlich wird das natürlich über den Fachausschuss“, so Breuer. Weiter ins Detail ging er nicht.

Mögliche Bauherren dürften sich dafür interessieren, wie lange das Planverfahren bis zum Satzungsbeschluss noch dauert. Das lassen die Planer aber offen. Allerdings gibt es eine zeitliche Aussage des Bürgermeisters, die in einem kürzlich aktualisierten Grußwort auf der Internetseite der Stadt zu lesen ist. Dort heißt es: „Mit dem ersten Spatenstich wird zu Beginn des Jahres 2019 gerechnet.“

Das neue Baugebiet, das unter dem Arbeitstitel „Wohnen am Fluss“ entwickelt wird, ist umstritten. Die Befürworter, allen voran die SPD, hoben die gute Lage nahe der Innenstadt hervor. Die Kritiker, darunter CDU und Bündnisgrüne, verwiesen auf die Nähe zum Gewerbegebiet Hemsack.

Begleitende Untersuchungen im Vorfeld der Planungen kamen zu dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen durch das Gewerbegebiet oder die Kläranlage Kamen auszuschließen sind. Die entsprechenden Gutachten wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Die Stadt verweist auf das Planverfahren, das zu einem späteren Zeitpunkt eine öffentliche Auslegung vorsieht.