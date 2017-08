Wo die BVB-Rivalen einchecken

Der Rummel um die neue Bundesliga-Saison und den anstehenden Supercup zwischen FCB und BVB kann besonders Gundolf Walaschewski recht sein. Für den Präsidenten des Verbands hinter der Sportschule Kaiserau gibt es endlich mal ein anderes Thema als mutmaßliche Geldverschwendung, durchgesickerte Wirtschaftsprüfungsberichte oder Vertuschungsvorwürfe wegen der Sex-Affäre um den früheren Verbandsdirektor.

Wenn am Freitag der Mannschaftsbus des Deutschen Fußballmeisters FC Bayern München an der Jakob-Koenen-Straße vorfährt, wird der Präsident üblicherweise ganz vorne im Empfangskomitee stehen, um die hochrangigen Gäste zu empfangen. Darunter wohl auch den neuen Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der von den Bayern als Nachfolger von Matthias Sammer vorgestellt wurde. Die Bayern beziehen ihr Quartier einen Tag vor dem Supercup-Spiel und nutzen die Kaiserauer Trainings- und Entspannungsmöglichkeiten.

„Es ehrt uns, dass der FC Bayern München zum wiederholten Mal das Sportcentrum Kamen-Kaiserau als seinen Aufenthaltsort für ein Spiel bei Borussia Dortmund ausgewählt hat“, sagt Walaschewski. „Ich kann unseren Gästen auch nun wieder professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Top-Bedingungen versprechen, um sich optimal auf das erste Pflichtspiel der Saison vorzubereiten.“

Top-Bedingungen angesagt

Die Vorfreude auf den Bundesliga-Start steigt mit dem Supercup-Spiel am Samstag im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Dort trifft der Deutsche Meister um 20.30 Uhr auf den DFB-Pokalsieger. Die © FLVW Bayern-Star und Ex-Borusse Robert Lewandowski vor dem Supercup 2016 mit Fans am Sportcentrum Kaisera ... Bayern-Star und Ex-Borusse Robert Lewandowski vor dem Supercup 2016 mit Fans am Sportcentrum Kaiserau. Foto: FLVW Die Vorfreude auf den Bundesliga-Start steigt mit dem Supercup-Spiel am Samstag im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Dort trifft der Deutsche Meister um 20.30 Uhr auf den DFB-Pokalsieger. DieBayern wollen Revanche für das Aus im Pokal-Halbfinale, als sie dem BVB mit 2:3 unterlagen. Der neue BVB-Trainer Peter Bosz träumt von seinem ersten Titel mit den Borussen, die heiß darauf sind, die Bayern erneut zu besiegen. Für die Mitarbeiter des Sportcentrums um den neuen Verbandsdirektor Wilfried Busch ist es fast schon Routine, Top-Mannschaften zu empfangen. Die Fußball-Nationalelf um Joachim Löw war im März anlässlich des Länderspiels gegen England da, als Lukas Podolski in Dortmund seine gefeierte Abschiedsvorstellung lieferte. Im April rollte der Mannschaftsbus des Hamburger SV an der bundesweit bekanntesten Kamener Adresse vor.

Die Bayern sind quasi Stammgäste, weil sie seit 2016 nun schon zum vierten Mal einchecken werden. Zwei Bundesliga-Partien und ein Supercup-Spiel bei Schwarz-Gelb haben sie seitdem schon von Kaiserau aus in Angriff genommen, darunter das erste Pflichtspiel mit Trainer Carlo Ancelotti.

Ankunft am Freitagabend

Wie schon zuvor hat der Bayern-Tross das Sporthotel mit allen 48 Zimmern exklusiv gebucht. Das gesamte Team von der Küche über den Service und das Housekeeping bis hin zur Haustechnik und zum Gärtner bereitet sich auf den Empfang der Gäste vor. Wie es heißt, wurden im Vorfeld keine außergewöhnlichen Wünsche geäußert. Die Spieler gelten bei den Mitarbeitern als freundlich und umgänglich.

Mit der Ankunft der Mannschaft wird am Freitag, 4. August, gegen 18.30 Uhr gerechnet. Die Jakob-Koenen-Straße wird während des Bayern-Aufenthalts in Höhe des Haupteingangs mit Gittern abgesperrt. Fans hoffen natürlich darauf, dass Spieler zur Absperrung kommen und Autogramm- und Fotowünsche erfüllen.

Öffentliche Trainingseinheiten sind nicht vorgesehen. Am Samstagvormittag steht eine Aktivierungseinheit auf dem Programm, am Mittag heißt es Anschwitzen. Nach dem Pre-Match-Meal steigen die Spieler am Abend in den Bus zum Stadion. Nach der späten Rückkehr aus Dortmund folgt das Abendessen. Am Sonntagvormittag ist noch eine weitere Trainingseinheit möglich, bevor die Bayern gegen 11.30 Uhr aufbrechen werden.

Die letzten Profi-Fußballer, die vor den Bayern die Zimmer des Sporthotels bezogen, waren vor zwei Wochen die Kicker des englischen Traditionsklubs Aston Villa FC, der in der zweithöchsten Spielklasse auf der Insel aktiv ist. Die Gäste aus Birmingham nutzten das Sportcentrum als Ausgangsbasis für den „Cup der Traditionen“ in Duisburg. Dort gewannen sie das Finale gegen Hertha BSC mit 2:0.

Nach Skandal: Verbandsfürsten erwarten Bericht

© Henrik Martinschledde Gundolf Walaschewski, Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen. F ... Gundolf Walaschewski, Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen. Foto: Martinschledde/FLVW Wirtschaftsprüfer durchleuchteten in den vergangenen Monaten Teile der Ära des früheren Verbandspräsidenten Hermann Korfmacher und des ehemaligen Verbandsdirektors Martin N. (Name geändert). Korfmacher war nach dem Ende seiner Amtszeit im Sommer 2016 feierlich verabschiedet worden, sein Nachfolger Gundolf Walaschewski übernahm das Amt. Im Herbst 2016 meldete Walaschewski überraschend den Abgang des Verbandsdirektors N. Erst 2017 kam durch Medien-Enthüllungen heraus, dass drei Mitarbeiterinnen des Sportcentrums gegen N. Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben hatten und N. statt mit einer fristlosen Kündigung mit einem goldenen Handschlag verabschiedet worden war. Gundolf Walaschewski, dem eine persönliche Nähe zu Korfmacher und N. nachgesagt wird, sah sich mit Vertuschungsvorwürfen konfrontiert und überstand eine Vertrauensabstimmung der Verbandsfürsten nur knapp. Die Mehrheit der Kreisvorsitzenden und Präsidiumsmitgliedern stand hinter Walaschewski und seiner Rolle als Aufklärer.

Voraussichtlich im September werden die Vorsitzenden der 29 Kreise des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen sowie die Präsidiumsmitglieder erneut zur Ständigen Konferenz zusammentreten. Erwartet wird, dass Walaschewski einen Prüfbericht vorlegen wird. „Transparenz wird eingefordert“, sagte Michael Schütte, Kreisvorsitzender im Hochsauerlandkreis.

Weder bestätigt noch dementiert wurde bislang von der Verbandsspitze, dass die Prüfer laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ fünf angebliche Verstöße des ehemaligen Direktors N. entdeckt haben: Bezahlung von privat verursachten Aufwendungen durch den Verband, Auftragsvergabe an vereinzelte Lieferanten ohne Einholung eines Vergleichsangebots, Gewährung von Sonderkonditionen und Erlass von Kosten, Stückelung von Eingangsrechnungen sowie verspätete Meldungen von Budgetüberschreitungen. Auch von fehlenden Kontrollen und fehlendem Wertebewusstsein soll die Rede sein – dies dürfte auch den früheren Präsidenten Hermann Korfmacher treffen.

Von den Ergebnissen der Prüfungen und der rechtlichen Einschätzung hängt ab, ob der FLVW die Staatsanwaltschaft einschalten wird. Der ehemalige Verbandsdirektor N. hat bereits durch seinen Anwalt erklärt, dass er sich strafrechtlich nichts habe zuschulden kommen lassen. Er wolle alle „Gerüchte“ in Zusammenhang mit seiner Geschäftsführung „weitestgehend ausräumen“, sobald ihm der Verband die Gelegenheit dazu gebe.