„Wir bauen da keine Autobahn“

Kamen. Ein Muldenkipper fährt über eine Baustraße an der Seseke entlang und zieht eine Staubfahne hinter sich her. Der schwere LKW bringt huckepack den Erdboden weg, der am Sesekeufer weggebaggert und aufgehäuft wurde. Jeder Kubikmeter Erde, der verschwindet, bringt später Spaziergänger näher an den Wasserlauf heran.