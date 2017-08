Vermächtnis des Schachtelhalms

„Die abgeknickten Halme wurden zu Torf“, berichtet Siegfried Selle. Der Gästeführer nimmt die Besucher des Technoparks am Sonntagvormittag mit auf eine Reise durch die Geschichte des Kamener Bergbaus. Und die beginnt lange vor der Entstehung des Menschen. „Immer mehr lagerte sich auf der Torfschicht ab, der dadurch entstehende Druck veränderte die Pflanzenreste.“ Irgendwann wurde aus dem Material Braunkohle, so Selle. „Je tiefer die Schicht liegt, desto höher ist der Druck. Und dann entsteht auch Steinkohle.“

Kohle ab 280 Meter Tiefe

Etwa 280 Meter tief unter der Erde beginnen die Steinkohleflöze. Und davon gab es reichlich, bei Bohrungen für die Saline in Königsborn stießen die Arbeiter einst immer wieder auf Steinkohlevorkommen. Schnell erkannten die Unternehmer das große Potenzial der Funde und handelten. Friedrich Grillo war es, der den Fokus auf die Kohle legte. Denn mit der Kohle konnte die Dampfmaschine viel kostengünstiger betrieben werden, mit der das Salz gewonnen wurde. Gemeinsam mit Heinrich Grimberg, einem Gelsenkirchener Unternehmer, kaufte er 1873 das Grubenfeld „Akropolis“, mit rund 88 Quadratkilometern damals das größte seiner Art im Ruhrgebiet.

Als die Eisenbahn kam

Wenige Jahre zuvor lief die erste Eisenbahn im Bahnhof ein. Für die Region und seine Entwicklung war das Transportmittel extrem wichtig, es brachte nicht nur neue Arbeiter in die Stadt, sondern war bei dem Transport der Kohle ein entscheidender Faktor. „Die Straßen waren damals noch nicht ausgebaut, Transporte nur mit Pferdewagen möglich", erklärt Selle. „Ohne die Eisenbahn wäre der industrielle Betrieb nie zustande gekommen." Noch 1873 konnten die Unternehmer den ersten Schacht abteufen, das Grubenfeld bekam den Namen „Monopol".

Rasanter Aufschwung

Für Kamen bedeutete die Erschließung der Kohleflöze einen rasanten, wirtschaftlichen Aufschwung. Auch damals war das den Bürgern schon klar: Als der erste Schacht die Kohlevorkommen erreichte, läuteten in der ganzen Stadt die Kirchenglocken. Mit Anzeigen in den Ostgebieten versuchten die oft noch jungen Unternehmen, genügend Arbeiter ins Ruhrgebiet zu locken. In blumigen Worten wurde den Adressaten viel Wohnraum, große Gärten und genügend Lagerräume für Vorräte versprochen. Auch für Kamen sollte es ähnliche Anzeigen gegeben haben, berichtet Selle.

Förderturm wie ein Dino

Und die Anzeigen, wenn auch nicht immer ganz der Wahrheit entsprechend, verfehlten ihre Wirkung nicht. Von 1880 bis 1900 stieg die Zahl der Bergleute von 75 auf etwa 1200 Personen. 1928 waren es dann schon 2500 Bergleute. Bis zum Ende der Kohleförderung in den 80er-Jahren waren die Zechen der größte Arbeitgeber der Region. Von der früher weitläufigen Industrieanlage ist heute nur noch der Förderturm und die Maschinenhalle übrig, moderne Unternehmen haben ihren Platz im Technopark gefunden. So wirkt der Förderturm ein bisschen wie das Skelett eines ausgestorbenen Dinosauriers, dessen Geschichte bis heute unvergessen bleibt.