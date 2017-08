Streit um Steuerschuld aus Hanf-Anbau

Das Finanzgericht Münster hat sich mit dem steuerrechtlichen Nachspiel eines spektakulären Kriminalfalls befasst. Der Musikverleger Ulrich Schmülling, der mittlerweile die Hälfte seiner zehnjährigen Haftstrafe wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels abgesessen hat, wehrt sich gegen Steuerforderungen in Millionenhöhe aus geschätzten Drogen-Einkünften.

Der Neustart in ein seriöses Leben würde der inzwischen geläutert wirkenden Hauptfigur des Drogen-Dramas leichter fallen, wenn keine schwere Hypothek auf ihm lastete. Allein das Finanzamt soll 1,1 Millionen Euro Gewerbesteuer und 1,4 Millionen Euro Einkommensteuer von dem Mann gefordert haben, der im Strafurteil von 2012 als Haupt, Hirn und Geldgeber einer Drogenbande beschrieben wurde. Schmülling sieht sich als Opfer eines Komplotts von Komplizen.

Nun hat das Finanzgericht Münster in einer mündlichen Verhandlung einen Vergleichsvorschlag unterbreitet, der bei 400000 Euro liegen soll. Nach Angaben von Schmüllings Steuer-Fachanwalt Hendrik Bruns aus Münster hat das Gericht die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Steuerforderung zwar grundsätzlich bestätigt, aber Zweifel an der Schätzungsmethode und der Höhe geäußert. Weder das Finanzamt noch das Gericht äußern sich aufgrund des Steuergeheimnisses zu dem Fall.

Weil beide Parteien offenbar unzufrieden mit dem Vergleichsvorschlag sind, ist das Gerichtsverfahren noch nicht beendet. „Das ist nur noch ein Bruchteil der absurd hohen Forderung des Finanzamts“, kommentierte Schmülling das Ergebnis des jüngsten Verhandlungstermins. Der ganzen Steuerforderung stehe er weiter fassungslos gegenüber, weil es mit seiner Vorstellung eines Rechtsstaats nicht vereinbar sei, dass der Staat illegale Handlungen besteuere und sich so an Drogengeschäften beteilige. Zudem sei er der einzige Verurteilte, der mit Steuer-Forderungen behelligt würde.

Zollfahnder entdeckten am 19. Oktober 2011 im Keller der Villa des Musikverlegers eine groß angelegte Cannabis-Plantage. Sie wurde laut Urteil jahrelang betrieben, was das Finanzamt zu Steuerschätzungen veranlasste. Das Bild des europaweit in der Fachwelt bekannten Akkordeon-Virtuosen bekam durch den Fall der „Villa Cannabis“ Risse. 2012 wurden er und mehrere Mittäter zu Haftstrafen verurteilt.