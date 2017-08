Stärker als der Starkregen

Wichtigste Erkenntnis der Experten des Lippeverbandes, die für das Stadtgebiet eine sogenannte Fließweganalyse unter dem Titel „Stark gegen Starkregen“ erstellt haben: Es gibt lediglich eine Problemzone auf der Lüner Höhe, die bereits als solche bekannt ist. Zwei Regenrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 520 Kubikmetern bzw. 440 Kubikmetern sollen ab Frühjahr des kommenden Jahres im Bereich der Straße „Auf dem Spiek“ gebaut werden. Verbunden werden sie über einen Zuleitungsgraben, der eine Länge von 170 Meter hat.

© xxx Zwei große Regenrückhaltebecken, hier als technische Zeichnung, sollen die Lüner Höhe davor bewahren ... Zwei große Regenrückhaltebecken, hier als technische Zeichnung, sollen die Lüner Höhe davor bewahren, dass bei Starkregen Wasserschäden entstehen.Illustration: Stadt Kamen Zwiebeln von Feld gespült

Ab Herbst 2018 sollen die Anwohner sicher sein vor großen Niederschlagsmengen, die bei starken Regenfällen vor allem von dem Feld unterhalb der Autobahn 2 im Bereich Kamener Knapp, Auf dem Spiek und Erik-Nölting-Straße die Lüner Höhe herunter fließen. „Es gab danach teilweise starke Verunreinigungen, unter anderem durch Zwiebeln, die vom Feld gespült worden sind“, berichtet Bernd Neuhaus. Ab Herbst 2018 sollen die Anwohner sicher sein vor großen Niederschlagsmengen, die bei starken Regenfällen vor allem von dem Feld unterhalb der Autobahn 2 im Bereich Kamener Knapp, Auf dem Spiek und Erik-Nölting-Straße die Lüner Höhe herunter fließen. „Es gab danach teilweise starke Verunreinigungen, unter anderem durch Zwiebeln, die vom Feld gespült worden sind“, berichtet Bernd Neuhaus.

Der Leiter der Stadtentwässerung hat die Fließweganalyse genau studiert. Er ist sich sicher, dass Starkregen ein Dauerthema bleiben wird. „Das wird Generationen beschäftigen“, sagt er mit Blick auf die wachsende Zahl heftiger Regenereignisse, ausgelöst durch den Klimawandel.

Neubau ohne Hochwasser

Die Fließweganalyse offenbart ansonsten eher unspektakuläre Ergebnisse, was durchaus als erfreulich zu werten ist. Im Bereich Horsthof in Nähe der Autobahnpolizei haben die Fließweganalytiker eine Senke identifiziert, aus der das Wasser nicht ausreichend abfließen kann. Sensible Punkte gibt es zudem in Kamen-Mitte im Bereich der Tennisplätze am Schwimmbad, im Bereich der Kläranlage Kamen und im geplanten Neubaugebiet an der Seseke, wo die Sportplätze des KSC aufgegeben worden sind. Für die künftigen Häuslebauer, so Neuhaus, berge das aber kein Gefahrenpotenzial. „Der Bereich wird mit Boden aufgefüllt, sodass sie Häuser höher liegen werden. Durch das Neubaugebiet wird die Topografie verändert.“ Sprich: Neubauten in einem Überschwemmungsgebiet soll es nicht geben.

Die Fließweganalyse ist mit einem sogenannten Geographischen Informationssystem (GIS) angefertigt worden: Mit digitalen Höhendaten ist ein dreidimensionales Bild der Stadt erstellt worden im Raster von ein mal ein Meter, wobei die Dachflächen um zehn Meter hochgezogen wurden. „Unter Zuhilfenahme von Luftbildern und der digitalen Grundkarte wurde eine Vielzahl von Durchlässen und Unterführungen identifiziert“, so Neuhaus. Insgesamt hat er 400 dieser möglichen Fließwege in das digitale Geländemodell eingearbeitet. Für die Simulation wird heftiger Niederschlag innerhalb kurzer Zeit (90 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde) angenommen. So viel Regen fiel schon häufiger in der Emscher-Lippe-Region, zum Beispiel in der Stadt Hamm am 28. Juli 2014.

Vorschläge für Eigentümer

Alles lässt sich mit dem digitalen Fließwegmodell, das sich über einen Berechnungslauf am Computer ergeben hat, freilich nicht erkennen. Deswegen wollen die Fachleute mögliche Problemzonen sukzessive vor Ort unter die Lupe nehmen.

Geklärt werden soll, wo das Wasser über private Grundstücke fließt, wo Einfriedungen, Erhöhungen und Mauern das Wasser umlenken. „Wir wollen dann Handlungskonzepte für die Hauseigentümer zur Verfügung stellen“, so Neuhaus. Beispielsweise mit dem Vorschlag, einen Lichtschacht höher zu legen oder besser zu sichern.

Der Beigeordnete Uwe Liedtke, der das Modell im jüngsten Betriebsausschuss im Rathaus vorstellte, ist sich sicher: „Es gibt an keiner Stelle ein großes Problem. Haben wir reißende Bäche auf der Lüner Höhe? Nein, das ist nicht zu erwarten.“

78 Liter pro Quadratmeter im Jahr 2014