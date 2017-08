Schnelles Internet für Schulen

Für die Kamener Bildungsstätten ist die Nachricht genauso unerwartet wie erfreulich. Denn eigentlich war es nicht vorgesehen, dass auch Schulen von dem Förderprogramm profitieren können. „Die Förderrichtlinien sind jetzt dementsprechend geändert worden“, teilte Beigeordnete Ingelore Peppmeier am Mittwoch mit.

Am Mittwoch, 16. August, soll die Stadtverwaltung einen vorläufigen Förderbescheid über vier Millionen Euro für den Breitbandausbau auf Kamener Stadtgebiet erhalten. Bergkamen und Bönen erhalten ebenso eine derlei hohe Förderung. Die drei Kommunen hatten den Antrag zusammen gestellt, weil die Aussicht auf Bewilligung höher erschien; eine berechtigte Einschätzung, wie sich jetzt gezeigt hat. In Kamen sollen 300 Anschlusspunkte geschaffen werden. In 350 Haushalten und 30 Unternehmen laufen laut einer Studie die Rechner langsamer als anderswo.

Für den Breitbandausbau an den Schulen erwartet Peppmeier eine Förderung zusätzlich zu den vier Millionen Euro, die Höhe ist noch nicht bekannt. „Ich habe mich über die Nachricht sehr gefreut, weil wir den Breitbandausbau an den Schulen schon lange geplant haben“, so die Beigeordnete. Nach der Übergabe des vorläufigen Förderbescheids sollen die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet werden, um einen Kooperationspartner zu finden, der das Projekt umsetzt. Bewerben können sich sämtliche Telekommunikationsunternehmen von den Gemeinschaftstadtwerken (GSW) bis zur Deutschen Telekom.

Das Beratungsbüro „Micus“ hat im Auftrag der Stadt Kamen untersucht, wie es um die Versorgung mit schnellen Internet-Anschlüssen bestellt ist und sein Ergebnis Ende Februar vorgestellt. Besonders in Kamens Randbereichen stellte es „weiße Flecken“ der Unterversorgung fest. Als „weiße Flecken“ gelten dabei Gebiete, für die in den kommenden drei Jahren kein Netzausbau geplant ist oder keine Übertragungsrate von mindestens 30Mbit/s erreicht wird. So bedeutet das Projekt nicht, dass jeder Kamener einen schnellen Anschluss erhält. Dort, wo entsprechende Netze im Boden liegen, ist es von den Telekommunikationsunternehmen abhängig, ob sie den Ausbau bis zu den Haushalten vorantreiben.

Das leistet das kommunale Telekommunikationsunternehmen „Helinet“ beispielsweise gerade in den Gewerbegebieten Südfeld in Heeren-Werve und im Hemsack. Dort läuft zurzeit eine Umfrage, wer einen schnelleren Anschluss benötigt.