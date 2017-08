Sabura sucht Personal

© Stefan Milk Die Firma Sabura fertigt im Technopark mobile Montagehallen und möchte voraussichtlich expandieren. ... Die Firma Sabura fertigt im Technopark mobile Montagehallen und möchte voraussichtlich expandieren. Sebastian Abels schweißt für den Großkunden Siemens. Das wachsende Unternehmen sucht aktuell händeringend weitere gute Schweißer. Am Schweißplatz sprühen die Funken. Im oberen Teil der Produktionshalle sitzt Juniorchef Christoph Schwabe an einer historisch anmutenden Nähmaschine und bereitet in Handarbeit die Spezialfolien vor, mit denen die faltbaren Raumsysteme bespannt werden. „Es musste eine alte Nähmaschine sein, die neuen Modelle nähen zu schnell für unsere Zwecke“, erklärt Vater Udo Schwabe. Vor zehn Jahren reifte die Idee, faltbare Zelte zu bauen. Sie werden eingesetzt, um Bereiche in großen Firmenhallen abzutrennen, die für die Produktion, zum Lackieren, oder Forschen besondere Bedingungen brauchen – etwa abgedunkelt werden müssen, zur Rissprüfung bei der Bahn, oder den Anforderungen eines Reinraumes entsprechen sollten. Die Folien werden bestellt und haben je nach Wunsch der Kunden verschiedene Eigenschaften. Alles andere produziert Sabura selbst – mit Menschen an Maschinen, ohne Computerunterstützung. Sogar die Filter, die die Luft in den Zelten von feinsten Verschmutzungen reinigen.

„Das Geschäft läuft gut“, sagt Udo Schwabe. Zu gut eigentlich. Denn gerne würde er expandieren. „Aufträge von kleinen Kunden können wir leider gar nicht mehr annehmen“, sagt er. Konkrete Pläne für einen Ausbau gibt es auch schon. Neben der Produktionshalle am aktuellen Standort an der Herbert-Wehner-Straße befindet sich ein freies Grundstück. Entstünde dort ein weiteres Firmengebäude könnten die Arbeiten wesentlich entzerrt werden. Es gäbe mehr Platz, um Arbeiten parallel zu erledigten.

Doch mit der Anzahl der Aufträge steigt auch der Bedarf an Personal. Und genau da gibt es ein Problem: „Aktuell haben wir fünf Mitarbeiter, zwei bis drei weitere könnten wir jetzt schon gebrauchen“, sagt der Chef. Besonders dringend sucht er Schweißer. Und obwohl es sich dabei um eine gut erlernbare Arbeit handelt, ging seine Suche nach motiviertem Personal bisher leer aus. „Es kann toll laufen, aber wenn Sie die Leute nicht kriegen, dann können Sie alles einstampfen“, sagt Udo Schwabe. Zwar hat er es schon mit einigen neuen Mitarbeitern probiert, aber „die interessieren sich gar nicht mehr dafür die Leute. Man muss da schon ein bisschen Spaß dran haben“, sagt er. Es gebe zwar Handwerker, die nach Fortbildungen vom Arbeitsamt mehrere Schweißerscheine haben. Doch könnten diese oft die einfachsten Arbeiten nicht ordentlich erledigten. „Ich bin als Kind mit einem Werkzeugkasten zum Spielen aufgewachsen, das war noch eine ganz andere Zeit“, bemängelt Schwabe das schwindende Interesse am Handwerk. Er ist gelernter Elektroingenieur, hat anschließend als Bauingenieur gearbeitet.

Die Idee für die faltbaren Raumsysteme brachte sein Sohn nach einem Praktikum aus Australien mit: Warum sollten schwere Maschinen oder Teile lang und kostspielig transportiert werden, wenn man den Raum für Arbeiten auch zum Werkstück bringen kann?

Flugzeuge im Zelt aus Kamen

© Stefan Milk Juniorchef Christoph Schwabe hatte die Geschäftsidee nach einem Praktikum in Australien. Der Raum so ... Juniorchef Christoph Schwabe hatte die Geschäftsidee nach einem Praktikum in Australien. Der Raum soll zum Werkstück kommen – nicht umgekehrt. Weil die Firma Sabura für kleine Kunden weder personal noch Zeit hat, wird der Umsatz mit Aufträgen von Großkunden gemacht.

Gerade hat die Firma Siemens zwei Zeltsysteme mit 15 Metern Länge bestellt, um ambulante Reparaturen an Zügen vorzunehmen. Ein weiterer Großkunde in diesem Jahr war das Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Unterm patentierten Zeltdach aus Kamen sollen Magnetringe für die Verkupferung vorbereitet werden. Die Großkunden schätzen die Flexibilität, die sie durch die Raumsysteme aus Kamen gewinnen. So müssen Flugzeugteile etwa nicht mehr auf den langen Weg von Dubai nach Hamburg verfrachtet werden, um lackiert zu werden. Die Zelte, die als Hallenteile genutzt werden können, sind zusammenfaltbar, mobil, transparent und können in kurzer Zeit aufgestellt werden. Die Beschaffungskosten sind relativ gering im Vergleich zu teuren Transporten einzelner Teile oder Anbauten an bestehende Produktionsräume. Um sie aufzustellen, ist keine Baugenehmigung nötig. Schwere Werkstücke können direkt vor der Kabine abgesetzt werden, die dann einfach darüber gezogen wird. In den Kabinen ist es möglich, die Luft zu filtern, Staub abzusaugen, oder eine bestimmte Temperatur zu erzeugen, ohne ganze Hallen zu klimatisieren.