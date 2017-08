Neuer Unterbau für Ringstraße

Die Ringstraße ist nur eine von vielen Straßen, die einer Buckelpiste gleichen. Doch nach und nach sollen diese Mängel behoben werden – so auch die an der Ringstraße.

Über die Straße in der Nähe des Methleraner Bahnhofs fahren tägliche mehrere Lkw zur dort ansässigen Firma Durable. Diesen tonnenschweren Lasten hat die Straße nicht Stand gehalten. Nach der Ausschreibung der Stadt Kamen wurde der Auftrag ander Dortmunder Firma Marsch vergeben. Ende August sollen die Arbeiten starten.

Sanierung im Vollausbau

„Die Straße soll im Vollausbau saniert werden“, sagt Stadtsprecher Hanno Peppmeier. Das bedeutet, dass zunächst der Oberbau der Straße, also die Asphaltdecke, abgetragen wird. Anschließend soll die Straße einen neuen Unterbau bekommen, bevor sie dann komplett wieder hergestellt wird. „Natürlich mit einer für den Schwerlastverkehr erforderlichen Tragfähigkeit“, so der Sprecher der Stadt Kamen. Damit das gleiche Problem in einigen Jahren nicht wieder auftritt.

Drei Bauabschnitte

Die Bauarbeiten, für die eine Bauzeit von circa drei Monaten eingeplant sind, sollen in drei Bauabschnitten erfolgen. Im ersten Bauabschnitt wird die eine Straßenseite saniert, im zweiten Bauabschnitt die andere. In einem dritten Abschnitt soll dann der Wendehammer, der sich am Ende der Straße befindet und für Anlieferungen wichtig ist, saniert werden.

„Wir führen die Bauarbeiten halbseitig durch, um den Begegnungsverkehr aufrecht zu erhalten“, erklärt Peppmeier. Die Ringstraße wird hauptsächlich von Lkw und nur wenig von Anwohnern genutzt.

Keine Baustellenampel

Während der Sanierungsarbeiten sollen vorerst keine Baustellenampel den Verkehr regeln. „Wer da als erstes fahren kann, sollen die Lkw- und Autofahrer unter sich klären“, sagt Peppmeier. Die Straße sei nicht so stark befahren, dass eine Lichtzeichenanlage an dieser Stelle notwendig wäre. Wenn die Regelung untereinander allerdings nicht klappe, würde überlegt werden, ob doch noch eine Ampel aufgestellt wird. Die Kosten der Sanierungsarbeiten beziffert die Stadt auf rund 190.000 Euro.