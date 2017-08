Laster auf neuen Wegen

Die Anliegerstraße, die in das Wohngebiet südlich der Dortmunder Allee führt, liegt parallel zur Unnaer Straße und findet Anschluss über den Schleppweg. Eigentlich gibt es dort ebenso ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen, wie ein Schild deutlich ausweist. „Das Schild steht allerdings nicht direkt an der Dortmunder Allee. Es ist erst einige Meter später zu erkennen, wenn sich die Lastwagenfahrer schon in der Straße befinden“, hat Anwohner Jürgen Schlegel beobachtet. „Und wer kehrt dann noch um, wenn er schon hinein gefahren ist? Das macht doch keiner.“

Kein Schlaf ab vier Uhr

Der 74-jährige Südkamener wohnt seit 24 Jahren an der Straße. Bekannt ist er vielen Kamenern aus dem Awo-Stadtverband Kamen, wo er sich seit vielen Jahren für die Tschernobyl-Hilfe einsetzt. Jetzt fordert er selbst Hilfe ein, als er die für ihn neue Situation vor seinem Schlafzimmerfenster beklagt. „Morgens um vier Uhr ist Feierabend mit dem Schlaf. Da brausen die ersten Laster durch“, berichtet er.

Regelung seit zwei Wochen

Das Durchfahrtsverbot für Brummifahrer an der Unnaer Straße gilt seit etwa zwei Wochen. Die Laster haben seit dem Umbau der Hochstraßen-Kreuzung erstmals die Möglichkeit, aus dem Gewerbegebiet Henry-Everling-Straße auch nach links in Richtung Autobahn 1 abzubiegen. Damit wird der Weg über die Unnaer Straße, an dem viele Wohnhäuser liegen, überflüssig. Und die Bürger haben weniger Verkehrslärm zu ertragen.

So zumindest die Theorie und, wie berichtet, auch zu Teilen bereits gute Praxis. Wenn da nicht jene vermeintlich cleveren Fahrer wären, die über Malter und Schleppweg die Zufahrt zur Unnaer Straße und Hochstraße suchen würden. „Vermutlich auch deswegen, weil sich der Verkehr vor der Ampel oft staut. In der Zeit, in der die Ampel umschlägt, sind sie durch die Abkürzung doch schon auf der Hochstraße.“

Schild schwer zu erkennen

Abhilfe, so vermutet er, könnte ein Durchfahrtsverbotsschild sein, das von der Dortmunder Allee besser zu erkennen ist. „Das müsste auffälliger sein“, findet er. Zumindest die Lasterfahrer, die unbeabsichtigt die Vorschrift missachten würden, könnte das fernhalten, ist er überzeugt. Die Stadtverwaltung hat den Bereich nach entsprechendem Hinweis unserer Zeitung noch einmal in Augenschein genommen und findet nicht, dass das Schild schwer zu erkennen ist. „Man kann es rechtzeitig sehen“, so Stadtsprecher Rüdiger Büscher, der aber Verständnis hat für das Anliegen Schlegels. „Mit dem Durchfahrtsverbot an der Unnaer Straße hat sich der Verkehrsstrom verändert. Es wird Zeit benötigen, bis sich das alle Lkw-Fahrer eingeprägt haben.“

Stadt sagt Hilfe zu

Er sicherte zu, dass die Stadt ein Auge auf die dortige Situation behalten werde, notfalls werde man handeln müssen. Schlegel hofft, dass künftig nicht nur die Lkw-Fahrer anders fahren werden, sondern auch jene Autofahrer, die Malter und Schleppweg als Abkürzung benutzen, weil sie nicht an der Kreuzungsampel vor der ehemaligen Sparkasse stehen wollen.

Dann könnte es sein, dass auch er von dem Lärmaktionsplan, auf den die neuen Verkehrsregelungen zurückgehen, profitiert. Zurzeit allerdings hat er „Lärmaktion“ im negativen Sinne. „Bei offenem Fenster schlafen, wie ich das gern mache, das ist momentan unmöglich.“