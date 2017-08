Keine Flächen mehr frei

Nach einem Vorstandswechsel zu Beginn dieses Jahres forcieren die Lebensretter ihre Bemühungen, einen neuen Standort in Kamen-Mitte zu finden, nachdem ihr Vereinsheim im Jahr 2013 abgebrannt war. Wie berichtet hatte das DRK die Option für eine Ansiedlung im Technopark nicht rechtzeitig gezogen. Bei einer Versammlung am Freitag, 1. September, wollen die Mitglieder einen neuen Beschluss formulieren, um ein Grundstück oder eine Immobilie bis zu einem Betrag von 650.000 zu erwerben.

Der Technopark, vom DRK immer noch als idealer Standort befunden, wird wohl aber bei der Suche ausscheiden müssen, wie Technopark-Geschäftsführer Hubertus Ebbers der Redaktion unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt. „Das Grundstück ist mittlerweile anderweitig vergeben“, sagt er. „Ich sehe keine Möglichkeit mehr für eine Ansiedlung des DRK.“ Denn auch die weiteren Flächen, die in den vergangenen Jahren noch verfügbar waren, stehen mittlerweile vor der Vermarktung. Wer sich dort ansiedeln will, ist zurzeit noch Geheimsache. Als Verhandlungsführer lässt Ebbers nichts durchsickern, um den Abschluss nicht zu gefährden. So hat er das auch bei den jüngsten Ansiedlungen praktiziert.

Für das DRK hatte er lange die Tür offen gehalten und sogar eine Ausnahmegenehmigung beim Land beantragt, weil die Technoparkflächen eine solche Nutzung laut Statuten eigentlich nicht zulassen. „Denn wir erhalten Mittel aus der Europäischen Union, um hier mittelständische Unternehmen anzusiedeln“, so Ebbers, der das Gelände seit mehr als 20 Jahren entwickelt und zu einem Kamener Erfolgsmodell gemacht hat. Etwa 25 Unternehmen haben sich bisher in dem Gewerbepark angesiedelt; für die örtlichen Lebensretter hätte man aber eine Ausnahme machen dürfen, hätten sie ihr Vorhaben nicht zurückgezogen.

Nachdem das DRK nicht zugriff, machten andere Unternehmen Nägel mit Köpfen. Auf der 2000 Quadratmeter großen Fläche investiert nunmehr der Bauträger P-Hochzwei, der für rund 800.000 Euro ein neues Bürogebäude baut. Auch bei den anderen Flächen ging alles ganz schnell: Von den insgesamt 80.000 Technopark-Quadratmetern standen Anfang Juni noch etwa 14.100 Quadratmeter für weitere Ansiedlungen zur Verfügung, die maximal in fünf Flächen geteilt werden konnten. „Jetzt stehen wir auch mit diesen Grundstücken in aussichtsreichen Verhandlungen“, so Ebbers.

Der Technopark Kamen könnte damit spätestens im nächsten Jahr einen Meilenstein erreichen, wenn auch auf der letzten Fläche der ehemaligen Zechenbrache etwas Neues entsteht.