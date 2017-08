Feuer in der Innenstadt

Insgesamt wurden fünf Menschen durch den Brand leicht verletzt und wurden sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Nach rund 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Bis es aber soweit war, boten sich den Besuchern des Cafés im Kamen Quadrat sowie zahlreichen Passanten aber teils dramatische Szenen.

Das Feuer war direkt in der Eckwohnung im dritten Stock des gegenüberliegenden Hauses ausgebrochen. „Als wir eintrafen, stand die Wohnung in Vollbrand und eine Person auf dem Balkon“, schilderte Volker Rost von der Feuerwehr Kamen zum Ende des Einsatzes.

Während die Person von der Feuerwehr betreut wurde, begannen die ersten Löscharbeiten. Durch ein technisches Problem an der Kamener Drehleiter war diese jedoch nicht einsatzbereit, ihre Aufgaben übernahm schließlich die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bergkamen.

Weil in dem Wohnhaus 27 Personen gemeldet sind, rückte auch ein Großaufgebot an Rettungswagen an, das im Bereitsstellungsraum vor der Sparkasse Aufstellung nahm. Durch Rauch und Martinshörner aufgeschreckt, kamen viele andere Hausbewohner auf ihre Balkone, doch sie wurden von den Feuerwehrleuten mit Hilfe eines Megafons wieder in die Sicherheit ihrer Wohnungen geschickt. Ein Lauf durch das verrauchte Treppenhaus hätte ein zu hohes Risiko bedeutet.

Erst als die Feuerwehrleute, die unter Atemschutz das Feuer bekämpft hatten, Entwarnung gaben, wurden sie nach draußen gebracht und teils dem Rettungsdienst übergeben. Neben den rund 50 Feuerwehrleute aus Kamen-Mitte, Kamen-Methler und Bergkamen-Weddinghofen waren mehrere Notärzte, Rettungskräfte und Polizeibeamte im Einsatz.