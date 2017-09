Dieter Böse führt die IGBCE

Diese Stimme der Gewerkschaft wird jetzt und die weitere Amtszeit auch durch Dieter Böse zu vernehmen sein. Der frühere Betriebselektriker im Bergwerk Ost ist am Samstag einstimmig zum Vorsitzenden des knapp 1.000 Mitglieder starken IGBCE-Ortsverbands Kamen gewählt worden. Bildungsobmann Wolfgang von der Heide erzielte bei der Wahl zum Vize-Vorsitzenden ebenfalls ein einstimmiges Ergebnis. Weitere Wahlen standen nicht an.

„Ich werde versuchen, dass das Wort Solidarität wieder groß rauskommt. Wir wollen uns auch politisch einmischen, wobei wir uns nicht nur an der SPD orientieren, sondern auch andere Parteien einladen“, sagte der 67-jährige Böse. Er lernte einst Elektroinstallateur bei Schaltanlagenbau Rath in Kamen. Ab 1978 arbeitete er unter Tage als Elektriker zunächst am Schacht Grillo 1/2 in Kamen, dann am Schacht Grimberg 1/2 in Kamen und bis zum Vorruhe 2002 auf Haus Aden.

Im Bundestagswahlkampf wird eine Podiumsdiskussion die zentrale IGBCE-Veranstaltung sein. In der Begegnungsstätte „Treffpunkt“ an der Lessingstraße 2 in Bergkamen diskutieren am Montag, 11. September, ab 18 Uhr die Bundestagskandidaten Oliver Kaczmarek (SPD), Hubert Hüppe (CDU), Heike Schaumann (FDP) und Michael Sacher (Grüne) miteinander. Die Diskussion wurde vom IGBCE-Regionalforum Kamen/Bergkamen organisiert, das sich aus Vertretern der beiden Ortsverbände zusammensetzt.

Der neue Kamener Vorsitzende Dieter Böse übernimmt das Führungsamt von Rüdiger Brinkhoff, der im Juni überraschend nach nur zehn Monaten im Amt seinen Rücktritt erklärt hatte. Brinkhoff, der als Nachfolger von Peter Holtmann angetreten war, kritisierte die IGBCE in Kamen als „Rentnerbelustigungsverein“ mit mangelndem Interesse an politischer Arbeit. Vorstandskollegen wiesen die Kritik scharf zurück.

„Ein Rentnerbelustigungsvereins sind wir nicht“, sagte der neue Vize-Vorsitzende Wolfgang von der Heide nach seiner Wahl. Er verweist auf Bildungsveranstaltungen, die sowohl Rentner als auch Berufstätige ansprechen sollen. Als Bildungsobmann organisiert der frühere Betriebsratsvorsitzende des Kamener 3M-Werks für die IGBCE zum Beispiel Vorträge oder Betriebsbesichtigungen. Nächster Termin ist am Samstag, 11. November, 10.30 Uhr, ein Vortrag mit Ersten Beigeordneten und Sozialdezernentin Elke Kappen im Hotel Stadt Kamen.

Eine wichtige Aufgabe des neuen Vorstandstrios ist es, den Kontakt in heimische Betriebe zu halten, um jüngere Arbeitnehmer nicht nur zu überzeugen, in die Gewerkschaft einzutreten, sondern auch, sich selbst für Arbeitnehmerrechte zu engagieren.