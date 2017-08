Das Fahrverbot zeigt Wirkung

Die Ampel an der Kreuzung Unnaer Straße/Heerener Straße steht auf Rot, der Verkehr stoppt. Zwischen den Autos, die auf das Signal zum Weiterfahren fahren, steht auch ein großer Fahrmischer für Beton. Eigentlich dürfte er die Straße nicht benutzen, denn seit anderthalb Wochen ist die Unnaer Straße gänzlich für die Brummis gesperrt. Handelt es sich hier um einen Einzelfall oder nutzen Fernfahrer noch immer die Ausfahrt der Hochstraße?

Nicht ganz verschwunden

Monika Meyer berichtet: „Ganz verschwunden sind die großen Sattelschlepper noch nicht von der Straße.“ Es sei aber deutlich weniger geworden, so die Bäckereiangestellte. „Das fällt schon auf.“ Auch ihre Kollegin Melek Celik sieht das ähnlich: „Wir haben natürlich viel zu tun, da entgeht uns das Verkehrsgeschehen schon mal. Aber insgesamt scheint das Fahrverbot Wirkung zu zeigen.“

Vor der Bäckerei haben es sich Alfred und Sabine gemütlich gemacht. Von dort aus haben sie einen guten Blick auf die Kreuzung. Sie hätten nur wenige Lkw zu Gesicht bekommen, berichten sie. „Aber wir sitzen hier auch noch nicht so lange.“ Im Vergleich zu früher wäre es schon auffällig, finden die Heerener. „Da waren hier besonders mittags mehr Lkw unterwegs.“

© Stefan Milk Die Unnaer Straße ist in den vergangenen Jahren durch den Lärmaktionsplan deutlich beruhigt worden. ... Die Unnaer Straße ist in den vergangenen Jahren durch den Lärmaktionsplan deutlich beruhigt worden. Foto: Milk Straße jetzt übersichtlicher

Dieter Lankeit wohnt direkt an der Unnaer Straße, wenn jemand sich mit Lkw-Verkehr auskennt, dann er. „In den Hochzeiten war es hier kaum auszuhalten“, erinnert er sich. Tatsächlich seien es seit dem Fahrverbot deutlich weniger Lastzüge, die hier vorbeifahren würden. Das mache die Straße vor allem übersichtlicher. „Die an den Rändern abgestellten Fahrzeuge haben die Sicht für Pkw deutlich eingeschränkt“, erinnert er sich. „Das ist jetzt natürlich viel besser.“ Dieter Lankeit wohnt direkt an der Unnaer Straße, wenn jemand sich mit Lkw-Verkehr auskennt, dann er. „In den Hochzeiten war es hier kaum auszuhalten“, erinnert er sich. Tatsächlich seien es seit dem Fahrverbot deutlich weniger Lastzüge, die hier vorbeifahren würden. Das mache die Straße vor allem übersichtlicher. „Die an den Rändern abgestellten Fahrzeuge haben die Sicht für Pkw deutlich eingeschränkt“, erinnert er sich. „Das ist jetzt natürlich viel besser.“

Sorgen wegen der Baustelle

Genau dieses Problem machte das Verlassen der heimischen Einfahrt auch für Heinrich Baumann bisher zu einer durchaus gefährlichen Angelegenheit. „Die Sicht auf die Straße war zum Teil komplett versperrt“, so Baumann. „Das hat das Verlassen der Einfahrt zu einem echten Glücksspiel gemacht.“ Seit dem die Lkw die Straße nicht mehr nutzen dürfen, gehören solche Szenen der Vergangenheit an. Dass die Straße trotzdem noch immer nicht ganz frei von den schweren Fahrzeugen ist, erklärt sich Baumann so: „Ich denke, viele der Fernfahrer haben noch Sorge, sich wegen der Baustelle an der Henry-Everling-Straße zu verspäten. Die Baustellenampeln dort sorgen für recht lange Wartezeiten.“

© Stefan Milk Die Leuchtschilder einer Spezialfirma aus Frankreich sollen zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Tempo ... Die Leuchtschilder einer Spezialfirma aus Frankreich sollen zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Tempolimit lenken. Foto: Milk Kontrollen erwünscht

Dieter Lankeit vermutet hinter dem verbliebenen Lkw-Verkehr noch eine ganz andere Ursache: „Ich glaube, gewisse Speditionen testen einfach die Grenzen dessen, was möglich ist. Denn wo kein Kläger, da auch kein Richter.“ Um auch diese Firmen nachhaltig vom Befahren der Straße abzuhalten, bräuchte es die Unterstützung der Polizei, denkt der Rentner. „Würden hier einige Tage lang massive Kontrollen durchgeführt und entsprechenden Strafen verhängt, würde sich der Lkw-Verkehr noch deutlicher reduzieren.“ Besonders kleine Transporter seien häufig zu entdecken. Auch wenn sie nicht so aussähen, würden viele von ihnen die Grenze von dreieinhalb Tonnen überschreiten, ist sich Baumann sicher. Dieter Lankeit vermutet hinter dem verbliebenen Lkw-Verkehr noch eine ganz andere Ursache: „Ich glaube, gewisse Speditionen testen einfach die Grenzen dessen, was möglich ist. Denn wo kein Kläger, da auch kein Richter.“ Um auch diese Firmen nachhaltig vom Befahren der Straße abzuhalten, bräuchte es die Unterstützung der Polizei, denkt der Rentner. „Würden hier einige Tage lang massive Kontrollen durchgeführt und entsprechenden Strafen verhängt, würde sich der Lkw-Verkehr noch deutlicher reduzieren.“ Besonders kleine Transporter seien häufig zu entdecken. Auch wenn sie nicht so aussähen, würden viele von ihnen die Grenze von dreieinhalb Tonnen überschreiten, ist sich Baumann sicher.

Kiosk immer noch als Ziel

Manuel Klosseck ist vor einem Jahr mit der Familie an die Unnaer Straße gezogen, mit Sohn Levin arbeitet der Familienvater gerade im Garten. Er sieht die Lage noch drastischer als seine Nachbarn. „Ich persönlich finde, das Lkw-Aufkommen ist immer noch recht hoch.“ Besonders der bei Fernfahrern so beliebte Kiosk würde noch immer von den schweren Fahrzeugen angefahren.

Und wie steht es um den Lärm, konnte der mit dem Fahrverbot spürbar reduziert werden? Natürlich sei der Lärmpegel gesunken, so einige Anwohner – und darüber sind sie froh. Doch es sind nicht nur die Lkw, die den Lärmpegel nach oben treiben. Das größte Problem seien nach wie vor die Autofahrer. Denn für viele Autofahrer bleibe die Unnaer Straße die schnellste Verbindung in den Ortsteil.

Trotzdem ist das Lkw-Verbot ein Schritt in die richtige Richtung, auch hier sind sich die Nachbarn einig. Von einer ruhigen Wohngegend ist die Unnaer Straße allerdings immer noch weit entfernt. Die Hoffnung, dass sich diese Situation bald ändern wird, haben viele von ihnen aufgegeben.

Lkw sind verschwunden, der Lärm bleibt

Das Lärmproblem, mit dem die Anwohner der Unnaer Straße tagtäglich zu kämpfen haben, ist nicht neu. Das Lkw-Verbot soll den Pegel reduzieren, der bei den Hauptstoßzeiten bis auf etwa 80 Dezibel anschwellen kann. Die Laster sind nunmehr tatsächlich weniger geworden, der Lärm aber nicht, wie Anwohner zu berichten wissen.

Nach wie vor sind es Pkw, die hier viel Radau machen. Eigentlich ist die Unnaer Straße in Richtung Dortmunder Allee eine Tempo-30-Zone. Zu merken ist davon aber nur wenig, viele der Autofahrer sind deutlich schneller unterwegs. „Es passiert mir selbst immer wieder“, berichtet eine Bürgerin. „Vor allem auf dem Weg zur Arbeit. Morgens ist die Straße hier besonders voll, da bin ich froh um jede Sekunde.“

Mit LED ausgestattete Straßenschilder sollen die Autofahrer zusätzlich für die vorgeschriebene Geschwindigkeit sensibilisieren. Glaubt man den Anwohnern, sind auch die Schilder nur ein mäßiger Erfolg. „Eigentlich müssten jetzt die Bremsleuchten angehen“, sagt Heinrich Baumann mit Blick auf das Verkehrsschild. „Doch das sieht man bei kaum einem Auto.“ Vorwürfe macht er den Autofahrern keine, er hat Verständnis für die Situation: „Das erste 30er-Schild, direkt hinter der abknickenden Vorfahrt ist nur schwer zu sehen.“ Auf der Hochstraße gebe es kein Schild, das bereits vor der Ausfahrt auf die erlaubte Geschwindigkeit hinweist. „Ein solches Schild gab es zwar, ist aber nach den Bauarbeiten auf der Hochstraße verschwunden.“

Manuel Klossek hat schon einigen Ärger mit dem Verkehr gehabt. Er würde sich häufigere Geschwindigkeitsmessungen der Polizei wünschen. Dass dies alle Probleme lösen würde, das glaubt er aber auch nicht. „Heutzutage sind die Blitzer-Termine meist schon vorher im Internet verfügbar, das vermindert die abschreckende Wirkung natürlich drastisch.“ Die zwischenzeitliche Vollsperrung hat er deshalb genossen: „Da konnte man auf der Straße spazieren gehen!“ Für Baumann lädt auch die Beschaffenheit der Straße zum Rasen ein. Schnurgerade läuft sie auf eine schon vom Weiten gut erkennbare Ampel zu. „Um noch bei Grün über die Ampel zu kommen, drücken viele aufs Gas.“ Auch ihm sei das schon passiert.

Mit der Erweiterung der Ausfahrt von der Hochstraße habe er auf eine Lärmschutzwand gehofft, denn auch von dort kommt der Lärm. Die an sein Grundstück angrenzenden Bäume seien abgeholzt worden, Pläne für eine Lärmschutzwand sind nicht bekannt.