Flughafenparker nerven

„Die Parkplätze auf dieser Straße sind für Anlieger und Besucher vorgesehen und nicht für Fluggäste, die ihre Pkw für mehrere Tage hier abstellen.“ Verärgerte Holzwickeder bringen es auf den Punkt. Immer wieder, so klagen sie, stellen Auswärtige für Tage und Wochen ihre Fahrzeuge vor den Häusern der Holzwickeder ab. Blockieren damit die Plätze, sodass Besucher nicht parken können und Anwohner selber auch nicht.

Jetzt stehe zum Beispiel seit Wochen ein Fahrzeug aus den Niederlanden an der Rausinger Straße, blockiere einen Parkplatz.

Doch während die Parker, die ihre Fahrzeuge auf Plätzen im öffentlichen Parkraum abstellen, nicht gegen Gesetze verstoßen, tun das diejenigen, die die Schilder an Laternen oder gar an Bäumen befestigen. Das ist verboten, wie der für Ordnung zuständige Fachbereichsleiter Matthias Aufermann und die Politesse Sylvia Straet erklären. Es handele sich dabei um einen Eingriff in den öffentlichen Verkehrsraum. Zettel anzubringen ist eine Ordnungswidrigkeit. Wer im öffentlichen Verkehrsraum etwas anbringen möchte, muss eine Sondernutzung beantragen. Das, so Straet, gelte auch für den Hinweis auf den entlaufenen Hund oder die private Geburtstagsfeier. Dass an der Kantstraße ein Zettel an einem Baum befestigt wurde, ist laut Straet besonders schlimm. Der Baum leide darunter. Einfach abnehmen konnte sie den Zettel nicht. „Den haben die mit so einer Art Krampe festgemacht“, schimpfte sie und informierte noch am Freitag den Baubetriebshof. Der soll am kommenden Montag den Hinweiszettel entfernen.

Anders, so erklärte Aufermann, sei das mit Privatzäunen oder Privatgeländen. Dort dürfen die Eigentümer Zettel anbringen, Hinweise aufstellen. An der Friedrich-Ebert-Straße, weiß Aufermann, gäbe es solche Fälle. Ob sich jemand, der einen Parkplatz sucht, auch an die Bitte hält und den Parkplatz im öffentlichen Straßenraum meidet, bleibt jedem selbst überlassen. Ein Holzwickeder berichtete der Redaktion, dass er bereits Erfolg mit einer Ansprache gehabt habe. Er habe eine Dame, die zum Flughafen wollte, gebeten, sich woanders einen Parkplatz zu suchen. Und das habe die Dame auch getan.

© Privat Die Holzwickeder wollen Parkplätze für sich und ihre Besucher. Den Fluggästen werfen sie vor, zu gei ... Die Holzwickeder wollen Parkplätze für sich und ihre Besucher. Den Fluggästen werfen sie vor, zu geizig zu sein, die Parkgebühren zu entrichten. Dieser Hinweis fand sich an der Rausinger Straße. Wie verärgert die Holzwickeder mittlerweile sind, lässt sich wohl auch an der verstecken Drohung erkennen, die am Ende eines Schildes, das an einem Baum an der Kantstraße befestigt ist, geschrieben steht „!!!Bei Nichtbeachtung viel Glück!!“ ist dort zu lesen.

Die Nerven der Anwohner, erklärt ein Holzwickeder im Gespräch mit der Redaktion, seien nunmehr sehr strapaziert. Dass die Gemeinde nichts unternehme, könne er nicht verstehen. Der Holzwickeder möchte namentlich nicht genannt werden.

Unternehmen wie gefordert könne die Gemeinde aber nichts, erklärt Fachbereichsleiter Aufermann. Die Regeln seien klar: Der öffentliche Straßenraum steht der Öffentlichkeit auch zur Verfügung und damit eben auch die Parkplätze. Die Idee, Anwohnerparkausweise auszugeben und das Parken an Straßen zu reglementieren, erinnert er, käme bei den Bürgern auch nicht gut an. Das habe die Erfahrung gezeigt.

Sylvia Straet kennt die Stellen, an denen die Flughafenparker widerrechtlich parken und geht dann auch dagegen vor. Und sie weiß auch, dass zum Beispiel Discounter, deren Flächen als Parkflächen missbraucht werden, aktiv werden und die Fahrzeuge rigoros abschleppen lassen.

© Udo Hennes Auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße stehen ständig Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen – und ... Auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße stehen ständig Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen – und werden dann auch abgeschleppt. Die Flughafennutzer aber, so ist im Internet zu beobachten, tauschen sich aus, geben sich Tipps, wo in Holzwickede kostenlos geparkt werden kann. Da werden Straßennamen und Siedlungen genannt, ist von dem Parken im Industriegebiet zu lesen.

Grund dafür, so vermuten viele Holzwickeder, seien die teuren Parktarife des Flughafens und der zusätzliche kostenpflichtige Bustransfer vom hintersten Parkplatzbereich zum Terminal. Die Tagesgebühr für einen abgesicherten Parkplatz ist am Dortmunder Flughafen im Vergleich zu den Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf am günstigsten. Der Tarif für eine Woche ist in Dortmund jedoch mit 45 Euro wesentlich teurer als bei den beiden anderen Flughäfen, deren Wochengebühr bei ab 29 Euro liegt. Wer einen überdachten Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Terminals möchte, muss mit Kosten ab 39 Euro pro Tag rechnen. In sozialen Netzwerken sind aber auch Warnungen über das Parken in Holzwickede zu finden. Nutzer sprechen unter anderem von Vandalismus an ihren Autos.

Nicht vergessen haben zahlreiche Holzwickeder die Reifenstecherei, von der im Juni 14 an Lessingstraße und Danziger Straße abgestellte Autos betroffen waren. Alle Fahrzeuge hatten auswärtige Kennzeichen. Noch heute wird vermutet, dass möglicherweise jemand zugestochen hat, der sich von den Fahrzeugen gestört fühlte.