Ein Mittel gegen Flughafenparker

Von Yvonne Schütze-Fürst

Es sind nicht nur die Ferienzeiten, in denen sich Holzwickeder über diejenigen ärgern, die mit dem Flieger vom Flughafen Dortmund in den Urlaub starten und ihre Autos auf öffentlichen Straßen der Emschergemeinde parken. Das Problem der Flughafenparker besteht das gesamte Jahr über. Da finden dann Anwohner tage- oder gar wochenlang keinen Parkplatz vor der eigenen Haustür, weil dieser von einem Flughafenparker blockiert wird.

Gegen das Gesetz verstößt der Flughafenparker zwar nicht, für die betroffenen Holzwickeder ist sein Verhalten aber ein Ärgernis.

Im August kochte die Wut auf Flughafenparker wieder einmal richtig hoch (wir berichteten). Da schritten Holzwickeder zur Tat. Sie fertigten Schilder an, befestigten diese an Laternenmasten oder Straßenbäumen und „sprachen“ so regelrechte Drohungen gegen die Flughafenparker aus. Das Ordnungsamt suchte nach den Schuldigen, denn das Befestigen von solchen Schildern im öffentlichen Straßenraum ist verboten. Den verärgerten Holzwickedern drohte eine Strafe, so man den Schuldigen hätte ermitteln können.

„Jetzt muss sich die Politik kümmern“, schaltete sich damals der FDP-Fraktionsvorsitzende Jochen Hake ein und formulierte einen entsprechenden Antrag zum Thema Parkraumbewirtschaftung an den Verkehrsausschuss. Die FDP schlug verschiedene Möglichkeiten vor. So zum Beispiel das Aufstellen eines Parkscheinautomaten wie an der P+R-Anlage am Bahnhof, die Herausgabe von Anliegerausweisen oder eine Parkscheibenregelung.

Verwaltung hat geprüft

Mittlerweile hat sich die Gemeindeverwaltung mit dem FDP-Antrag befasst und mehrere Möglichkeiten geprüft. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht, vielmehr gibt es für alle Vorschläge und Ideen Probleme, die gegen eine Einführung sprechen. Beraten werden nun die Mitglieder des Verkehrsausschusses das Thema Flughafenparker.

Die Verwaltung rechnet beispielsweise zum Vorschlag „Parkscheinautomat“ vor, dass der Automat an der P+R-Anlage im Jahr 2013 für rund 3800 Euro angeschafft wurde. Die Beschilderung habe weitere Kosten verursacht und jährlich seien für einen Komplettservicevertrag 1600 Euro zu zahlen. Anwohner, so merkt die Verwaltung an, müssten bei der Parkautomatlösung auch einen (gegebenenfalls gebührenpflichtigen) Parkschein erwerben. Daher fällt für die Verwaltung diese Lösung weg.

Zudem erinnert die Verwaltung nun daran, dass der Verkehrsausschuss im Jahr 2015 beschlossen habe, vorhandene Anwohnerparkzonen beizubehalten und auf die Errichtung von neuen Anwohnerparkzonen zu verzichten. Seinerzeit hatte es einen entsprechenden Antrag von Anwohner aus den Bereichen Lessing- und Mozartstraße sowie Hirtenweg gegeben.

Würde eine Parkscheinregelung eingeführt, dann würde auch das die Anwohner treffen und diese ebenfalls nur begrenzte Zeit auf den Parkplatzen parken. „Mit der Parkscheibe (Verkehrszeichen 291) lässt sich aufgrund ihrer vorgeschriebenen Ausführung eine maximale Parkdauer von zwölf Stunden darstellen“, heißt es in der Vorlage für den Verkehrsausschuss.

5200 Parkplätze vorhanden

„Nach Einschätzung der Flughafen Dortmund GmbH ist dieses Parkraumangebot in Anbetracht der aktuellen und der für die kommenden Jahre prognostizierten Passagierzahlen mehr als ausreichend. Bei entsprechendem Bedarf wären Erweiterungen des Angebots auf dem Areal der Flughafen Dortmund GmbH jederzeit möglich“, gibt die Verwaltung nach Rücksprache mit der Flughafen GmbH an. Der Flughafen soll über 5200 eigene Parkplätze verfügen. Zudem biete ein Betreiber im Bereich der Wilhelmstraße rund 120 Kostenpflichtige Parkplätze an.

Der Bebauungsplan Nr. 37 „Gewerbepark südlich der Chaussee“ lasse Stellplätze oder Garagen und zugehörige Nebeneinrichtungen allerdings nur für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf zu. Die bauliche Anlage sowie Nutzung eines Parkhauses im Bebauungsplangebiet sei unzulässig, erklärt die Verwaltung. Noch eine schlechte Nachricht: Weitere öffentliche Freiflächen in unmittelbarer Nähe des Flughafens stünden nicht zur Verfügung.