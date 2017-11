Die Stimme aus Holzwickede

Da verwundert es nicht, dass Kim Friehs noch immer Mitglied des Schulchores Clara´s Voices ist. Mit dem Chor nimmt er zurzeit an dem Wettbewerb „Bester Chor im Westen“ teil. Die Vorrunde hat Clara´s Voices, wie berichtet, bereits überstanden. Nun geht es am 8. Dezember in Köln ins Halbfinale.

Musik, so erzählt Kim Friehs, habe er aber bereits als Jugendlicher in der Liebfrauen-Gemeinde gemacht. Neun Jahre sei er Messdiener gewesen und habe Jugendmessen musikalisch und liturgisch gestaltet. „Mit 14 Jahren habe ich mit Freunden die erste Band gegründet“, erzählt er von Covermusik und den ersten Auftritten. Im Alter von 17 Jahren wechselte Kim Friehs dann zur Band Muted Noise, die sich 2015 in Max im Parkhaus umbenannte. Mit Muted Noise gewann er die RuhrTourLive. Das war 2014. Die Band gewann ein Jahr später den Rio-Reiser-Songpreis, spielte als Vorband von Luxuslärm und stand bei einem Christina Stürmer Konzert auf der Bühne.

Max im Parkhaus

Die Fans kennen Max im Parkhaus und Kim Friehs aber auch von Auftritten bei der Altstadtparty in Kamen, von Konzerten in Holzwickede. Und Kim Friehs sorgte schon bei der Teatime des Deutsch-Britischen Clubs für die Unterhaltung der Gäste. Gesang und Klavier, das sind Kim Friehs´ Leidenschaften, darin ist er gut, so gut, dass er nun sogar vor großem Fernsehpublikum auf der Bühne steht und sich einer berühmten Jury stellt.

„The Voice“Kim Friehs macht mit bei „The Voice of Germany“. Wie weit er dabei kommt, muss ein Geheimnis bleiben. Verraten darf Kim Friehs nichts, um sich die weitere Teilnahme an der Show nicht selber kaputtzumachen. Verraten darf er aber, dass sein Auftritt bei der Blind Audition am Donnerstag, 9. November, auf Prosieben gesendet wird. Die Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, die „Fanta 2“ Smudo und Michi Beck und Samu Haber werden zuhören und die Familie und Bandmitglieder und Freunde von Kim Friehs fest die Daumen drücken, dass mindestens ein Coach auf den Buzzer drücken und sein Stuhl sich herumdrehen wird.

Singen als Hobby

„Meine Schwester hat mich darauf gebracht, mich bei ‚The Voice‘ zu bewerben“, erzählt Kim Friehs davon, warum er Mitte Mai nach Berlin gefahren ist und dort beim Vorcasting die Fachleute von sich überzeugte. „Das war ganz unspektakulär. Ein Hof, ein kleines Schild davor. Das war´s“, erzählt er von seinen Eindrücken. Mehrere Lieder habe er vorgetragen, um zu zeigen „was ich kann, wie meine Range ist“, berichtet der Musiker von Balladen, von Rocksongs und Lieblingsliedern gesungen in englischer und deutscher Sprache. „In der Jury saßen Vocal Coaches – Fachleute eben“, kann Kim Friehs stolz darauf sein, sie überzeugt zu haben von seinem Talent. Per Mail habe man ihm dann mitgeteilt „Du bist dabei.“ Kim Friehs reiste zu Probeaufnahmen, zur Aufzeichnung seines Auftritts.

Als Solokünstler bei „The Voice of Germany“ auf der Bühne zu stehen, ist nur eine Facette seines Hobbys. Kim Friehs möchte auch weiter mit seiner Band an eigenen Songs arbeiten und damit Erfolg haben.

Und dann möchte er später als Lehrer Kindern die Musik näher bringen.