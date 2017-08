Bombenfund in Holzwickede

Bei Bauarbeiten in Rausingen wird die Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Um 14.50 Uhr geht die Benachrichtigung im Rathaus ein. Sofort werden der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg, Polizei, Feuerwehr und auch der Ordnungsdienst der Gemeinde alarmiert. Die Gemeinde Holzwickede aktiviert mit einer Rundmail sämtliche Gemeindemitarbeiter, sie müssen helfen.

Als nach 16 Uhr der Fundort der Bombe der Öffentlichkeit bekannt wird, ist bereits eine Einsatzzentrale auf dem Parkplatz zwischen Treffpunkt Villa und Seniorenhaus Caroline eingerichtet. Dort steht auch der Erste Beigeordnete Bernd Kasischke neben Bürgermeisterin Ulrike Drossel. Die Polizei hat den Bereich rund um den Fundort bereits abgesperrt.

Anfangs ist die Hoffnung groß, dass die Bombe gegen 20 Uhr entschärft sein wird. Doch es dauert fast eine Stunde länger.

Zwar sind gegen 18.40 Uhr die 655 im Evakuierungsgebiet gemeldeten Bürgerinnen und Bürger informiert und verlassen ihre Häuser. Es müssen aber auch bei dem Evakuierungsradius die Autobahn und die Bahnstrecke sowie der Luftraum gesperrt werden. Zwei Flugzeuge werden noch durchgelassen.

62 Bürger sitzen derweil in der Turnhalle der Nordschule, die aus Unterkunft eingerichtet wurde. Die Bürgermeisterin hatte sie gebeten, die Turnhalle zu Fuß anzusteuern, denn Parkplätze sind dort rar. Die Rausinger Halle liegt im Evakuierungsgebiet, kann demnach nicht genutzt werden.

© Kober-Kümmerly+Frey Media AG · R 500 Meter beträgt der Evakuierungsradius, denn die Bombe ist 500 Kilo schwer. Betroffen sind die B1, ... 500 Meter beträgt der Evakuierungsradius, denn die Bombe ist 500 Kilo schwer. Betroffen sind die B1, die Autobahn, die Bahnstrecke und der Flugbetrieb am Flughafen.

Dann heißt es warten und dem Experten alles Gute zu wünschen. Bürgermeisterin Ulrike Drossel besorgt Brötchen und Fleischwurst, versorgt alle, die an der Einsatzzentrale stehen und warten. Wie der Erste Beigeordnete der Gemeinde Bernd Kasischke berichtet, handelt es sich bei der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg um eine 500 Kilo schwere Bombe, die zudem mit zwei Zündern ausgestattet ist. Der Experte der Kampfmittelbeseitigung hat damit auch doppelte Arbeit. Um 20.15 Uhr kann er mit der Entschärfung beginnen. Zu diesem Zeitpunkt ist die B1 zwischen der Anschlussstelle Dortmund-Sölde und der Anschlussstelle Holzwickede und die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Unna sowie der Flugverkehr gesperrt. Am Ende ging alles schnell. Feuerwerker Volker Lenz hat das Kriegsrelikt amerikanischer Bauart in knapp 45 Minuten entschärft. Nach dem Einsatz ist er die Ruhe selbst, er macht den Job schließlich schon seit mehr als 30 Jahren, die letzten vier davon als fachkundiger Leiter Westfalen-Lippe. Für die amerikanische Bombe brauchte er knapp 45 Minuten, jetzt kommt die Bombe in einen Bunker, dann wird der Sprengstoff verbrannt. Wenn die Bombe explodiert wäre, wäre ein Feuerball von mehreren Metern Höhe entstanden, hätte durch Splitterflug verheerende Schäden angerichtet, zum Glück geht alles gut.