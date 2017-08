Ärger über Flughafenparker

Seit Jahren bereits ärgern sich Holzwickeder darüber, dass diejenigen, die mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, ihre Fahrzeuge auf den Parkplätzen vor den Häusern der Holzwickeder abstellen. Getan wurde bislang nichts. Nun hat der Unmut aber mittlerweile schlimme Ausmaße angenommen. Bürger verhalten sich gesetzeswidrig, positionieren Schilder an Laternen und Bäumen. Sie sprechen Drohungen aus, schreiben sie auf die Schilder, die sie gut sichtbar an den Parkplätzen anbringen. An öffentlichen Parkplätzen. Auch zerstochene Autoreifen an Fahrzeugen mit auswärtigen Kennzeichen lassen den Grund, den Hass auf die Fughafenparker, vermuten. Der Ärger ist groß und der Ruf nach Politik und Verwaltung, die etwas tun sollen, wird lauter.

Politik müsse sich nun kümmern, sagt Jochen Hake und kündigt an, direkt nach den Sommerferien einen entsprechenden Antrag an den Verkehrsausschuss vorzulegen. Parkraumbewirtschaftung ist das Stichwort. Da müsse sich die Straßenverkehrsbehörde Maßnahmen überlegen. Hake könnte sich beispielsweise eine Lösung vorstellen ähnlich der am Park- und Ride-Parkplatz. Dort steht ein Ticketautomat, der das kostenlose Parken für zwei Tage ermöglicht. Seitdem, so Hake, habe sich die Situation dort gebessert. Die FDP-Fraktion könnte sich auch Anwohnerausweise vorstellen. Ob die mit entsprechende Gebühren belegt werden müssten, sei zu prüfen, so Hake. Für ihn sind das nur einige Beispiele, wie das Problem gelöst werden könnte. Denn offensichtlich existiere in Holzwickede eine „Spannungssituation“, die die Bürger sogar dazu verleite, Dinge zu tun, die gegen das Gesetz sind. Das Problem mit denjenigen, die einen Billigflug buchen, aber einen gebührenpflichtigen Parkplatz nicht bezahlen wollen, sei durch die neuen und zusätzlichen Flugverbindungen des Dortmunder Airports noch schlimmer geworden, glaubt Hake. „Deshalb ist nun eine differenzierte Betrachtung notwendig“, soll der Verkehrausschuss zur Lösung beitragen.