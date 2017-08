Zwei Frauen regieren Hohenheide

Gestandene Schützen der Hohenheide rieben sich am späten Freitagabend verwundert die Augen. Dass mit Jenny Wegfraß eine Frau den 140. und letzten Schuss auf Vogel „Steffi“ abgab, kannte man aus dem vergangenen Jahr. Damals errang Ulrike Heppner die Königswürde. Dass Königin Jenny, selbst auch im Spielmannszug aktiv, an ihre Seite keinen Prinzgemahl, sondern eine zweite Königin wählte, überraschte die Schützen dann doch.

Spätestens bei der Proklamation des neuen Königspaares am Samstagabend hatte sich die Überraschung dann jedoch gelegt und war überwiegend großer Freude gewichen. Mit lautem Jubel und Konfettiregen wurde das neue Königinnenpaar, wie die Schützen ihre weibliche Doppelsitze selbst nennen, sichtlich gerührt an der Spitze des Vereins begrüßt. „Ich freue mich, das Hohenheide so bunt ist und das dieser Hofstaat so bunt ist“, erklärte Amtsvorgängerin Ulrike Heppner bei der Übergabe von Krone und Kette. Sonntagnachmittag im Festzug präsentierten sich die beiden Frauen jeweils in feinen Kleidern – sehr zur Freude vieler Gäste.

Dass zwei Frauen an der Spitze des Vereins stehen, sei für die Schützen keinesfalls ein Widerspruch zum Vereinsmotto „in Treue zum Alten die Zukunft gestalten“, unterstrich der Vorstand bei der Proklamation am Samstagabend. Vielmehr freue man sich, dass der Hohenheide eine Verbindung von Traditionspflege und Modernem gelinge und hoffe auf Toleranz.

Apropos Traditionspflege: Während das neue Königspaar von vielen Freunden und Schützen geehrt wurde, sollten auch jene nicht vergessen werden, die sich beim Vogelschießen als treffsicher erwiesen hatten. Torsten Lurz holte mit Schuss 19. das Zepter. Ihm folgte Julian Bonnekoh, der mit dem 32. Schuss die Krone traf und den Titel des Vizekönigs errang. Der Apfel ging an Fridolin Saul mit Schuss 68. Daniel Müller und Vanessa Schreiber holten mit dem 94 und 118. Schuss den linken und rechten Flügel. Gefeiert wurde auch das Jungschützenkönigspaar Jeremy Amour und seine Königin Marei Biennemann.

Am Montag geht das Schützenfest mit Frühstück, Frühschoppen und Ehrungen zu Ende, ehe dann ab 14 Uhr Thomas Weber für Stimmung sorgen wird.