Der Bachelor beim SV Bausenhagen

„2016 haben wir erstmals unseren SV-Tag auf diesen Termin gelegt, nun wollen wir die Veranstaltung auch in Zukunft am letzten Sommerferien-Wochenende etablieren“, zeigt der Vorsitzende Christopher Meisel feste Vorstellungen.

Bereits am Freitag startete die Veranstaltungstage mit dem Lauf- und Walkingtreff. Rund 120 Teilnehmer begaben sich auf die 15, 30 oder 60 Minuten „lange“ Strecke. Nach der anschließenden Tombola fand der Tag seinen Ausklang am Lagerfeuer und einer Nachwanderung für die zeltenden Jungkicker.

Die waren dann am Samstagmorgen hellwach, denn das Fußballcamp mit dem Trainerteam von Peter Peschel wartete auf den rund 80-köpfigen Kickernachwuchs. Hier gab es nicht nur Nachhilfe in Technik und Taktik, auch der respektvolle Umgang mit Gegen- und Mitspielern wurde vermittelt.

Dann folgte der Höhepunkt des Nachmittags. Die Altherren-Spieler des SV Bausenhagen traten gegen eine Traditionsauswahl des VfL Bochum an.

Und die hatte sich verstärkt mit dem durch den Fernsehsender RTL bekannten „Bachelor" Sebastian Pannek, der aus Unna stammt. Und der TV-Star zeigte gleich, dass er nicht nur die Damenwelt betören kann, sondern durchaus versteht, mit dem runden Leder umzugehen. Schließlich holte er sich sein sportliches Rüstzeug in der Jugend von LR Ahlen, die damals in der Juniorenbundesliga spielte. Zudem gehörte er zum Kader der Beach Soccer Nationalmannschaft. Gleich zu Beginn der Partie zeigte er nicht nur sein Ballgefühl, sondern auch, dass er pfeilschnell ist.

Aber in Führung ging bereits nach drei Minuten der SV durch David Schlivinski. Danach machten aber die Gegner ernst, sodass am Ende eine 13:2-Niederlage stand. Auch Sebastian Pannek konnte sich in die Torschützenliste einschreiben. Das zweite Tor der Alm-Truppe zum Endstand erzielte Julian Bonnekoh. Dieses klare Ergebnis tat allerdings der guten Laune auf dem Familientag keinen Abbruch. Kaffee, Kuchen, Waffeln, Würstchen und kühle Durstlöscher schmeckten trotzdem.

Dieser Verein lebt von der Gemeinschaft. Deshalb wird der Familientag auch von Jung und Alt angenommen. Den Service am Getränkestand hatte die jüngste Abteilung des SV übernommen: die Ren(n)tiere. Diese Läufergruppe ist offen für weitere Mitmacher. Einfach nur bei ingo.roettger@yahoo.de melden.

Mit einem Gottesdienst, Ehrungen und dem Frühschoppen klangen dann am Sonntag die drei Tage aus.