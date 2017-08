Schwere Aufgabe gemeinsam gelöst

Auf dem Hof hatte es bei Schweißarbeiten in der Scheune eine Verpuffung gegeben. Die beiden Mitarbeiter eines Unternehmens, die mit den Arbeiten beschäftigt waren, lagen verletzt in der Scheune, in der durch die Explosion ein Brand ausgebrochen war. Gleichzeitig war auch noch auf dem Gelände des Hofs am Langen Kamp ein Radlader umgekippt und hatte eine Person unter sich begraben, die verletzt und eingeklemmt war.

Zum Glück hatte sich Adrian Bussek von der Löschgruppe Weddinghofen dieses Schreckensszenario nur ausgedacht, das die Tochter beim Eintreffen der Retter mit eindrucksvoll gespielter Panik schilderte. Bei dem Szenario, das Bussek zusammen mit Berthold Boden jr. geplant hatte, handelte es sich um eine der regelmäßigen Übungen, die Feuerwehr und die THW-Ortsgruppe Kamen/Bergkamen regelmäßig gemeinsam bestreiten.

Radlader aufgerichtet

© Stefan Milk Helfer vom THW richten den umgekippten Radlader auf und bergen die verletzte Person. Foto: Milk Helfer vom THW richten den umgekippten Radlader auf und bergen die verletzte Person. Foto: Milk Die Retter machten sich auch unverzüglich gemeinsam ans Werk. Trupps unter Atemschutz von Feuerwehr und THW machten sich sofort auf in die Scheune, um nach den Vermissten – zwei als „Dummies“ bezeichnete lebengroße Puppen – zu suchen. Gleichzeitig brachte die Löschgruppe Weddinghofen ihre Drehleiter in Stellung, um die Brandbekämpfung auch von außen aufzunehmen. Außerdem machten sich THW und Feuerwehrleute gemeinsam daran, den umgekippten Radlader aufzurichten, die verletzte Person zu bergen, zu versorgen und zusammen mit den Rettungsdienst ins Krankenhaus zu bringen. Die Gesamt-Einsatzleitung übernahm Frank Meyer vom THW.

Als ob das noch nicht gereicht hätte, hatten sich die Bussek und Boden noch eine weitere Herausforderung überlegt. Während des Einsatzes hatte auch ein Trupp unter Atemschutz in der brennenden Scheune einen Unfall erlitten. Die Feuerwehrleute mussten ebenfalls von ihren Kameraden gerettet werden.

Trotz dieser schwierigen Ausgangslage waren die beiden Aufgabensteller mit der Arbeit der Einsatzkräfte hoch zufrieden. „Obwohl der Einsatz schwierig zu koordinieren war, haben alle Beteiligten schnell und sehr effektiv gearbeitet“, lobte Boden.

Nach der Übung saßen die Retter von Feuerwehr und THW noch ein wenig auf dem Hof zusammen. Der Landwirt, der seine Scheune zur Verfügung stelle, hatte sie eingeladen.

An der Übung waren 12 Feuerwehrleute und 17 Retter vom THW beteiligt.

Jährliche gemeinsame Übung Feuerwehr und THW haben einmal im Jahr eine gemeinsame Übung auf dem Dienstplan stehen. Die Übungen sollen helfen, damit gemeinsame Einsätze ohne Probleme ablaufen, weil die Retter aufeinander eingespielt sind. Den letzten gemeinsamen Einsatz gab es 2014, als das THW nach dem Starkregen half, das Hochwasser abzupumpen.

Retter lernen voneinander

© Stefan Milk Die Löschgruppe Weddinghofen übernahm bei der Übung als Schwerpunkt die Brandbekämpfung. Die Feuerwe ... Die Löschgruppe Weddinghofen übernahm bei der Übung als Schwerpunkt die Brandbekämpfung. Die Feuerwehrleute brachten ihre Drehleiter in Stellung und drangen unter Atemschutz in die Scheune auf dem Hof am Langen Kamp vor. Foto: Milk Mit den gemeinsamen Übungen verfolgen Feuerwehr und THW mehrere Ziele. Die Retter sollen dabei lernen, sich zu koordinieren. Das ist nicht immer einfach, weil das THW schon mit Digitalfunk ausgestattet ist, dieses System bei der Feuerwehr vom Kreis Unna aber erst aufgebaut wird. Außerdem sollen die Helfer vom THW Anschauungsunterricht bei der Technik der Brandbekämpfung bekommen und die Feuerwehr im Gegenzug bei der technischen Hilfeleistung.

Gemeinsame Einsätze von Feuerwehr und THW kommen allerdings nach Angaben von Boden nicht besonders häufig vor. „Wenn bei einem Gebäude Einsturzgefahr besteht, rufen wir beispielsweise auch das THW zur Hilfe“, sagte Boden. Das Technische Hilfswerk verfüge über die besseren technischen Mittel und auch über das Know How, um solche Probleme zu lösen.