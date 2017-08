Radweg soll 2018 fertig sein

Der Bergkamener Radverkehrsbeauftragte Hans Irmisch ist zuversichtlich, dass der Bau eines neuen, separaten Radwegs an der Landwehrstraße möglicherweise noch in diesem Jahr beginnen kann. Bei geschätzten drei Monaten Bauzeit könnte der Weg fertig sein, wenn die ersten Freizeitradler bei schönem Frühlingswetter die erste Ausfahrt unternehmen. Vor allem aber soll der Radweg den Schülern, die aus dem östlichen Teil von Bergkamen zur Schule radeln, mehr Sicherheit geben.

Bevor der Bau des Weges beginnen kann, müssen die Planer aber noch einige Hürden nehmen. Das Konstrukt des „Bürgerradwegs“ ist nämlich besonders: Zuständig für den Bau ist eigentlich der Landesbetrieb Straßen.NRW. Beim Bürgerradweg-Programm für Landesstraßen können die Kommunen dem Landesbetrieb die Arbeit abnehmen, der die Maßnahme aber finanziert.

Die Planung für den Radweg ist nach Irmisch`Angaben fertig und die erforderlichen Grundstücke für den Bau stehen der Stadt auch zur Verfügung. Jetzt muss noch der Stadtrat einem entsprechenden Vertrag mit Straßen.NRW zustimmen, damit die Stadt auch die weiteren Schritte für den Bau unternehmen kann. Sobald der Stadtrat zugestimmt hat, kann die Verwaltungsspitze den Vertrag abschließen. Anschließend kann sich Irmisch an die Ausschreibung der Arbeiten machen. Er geht davon aus, dass die Aufträge Ende des Jahres vergeben sind. Falls das Wetter es zulässt, könnten sie noch in diesem Jahr beginnen.

Der Radweg soll zwischen der Kreuzung mit der Landwehrstraße und der Brücke über die A 1 an der Südseite der Landstraße gebaut werden. An der Brücke schließt er an einen bereits asphaltierten Streifen am Fahrbahnrand an. Wenn die Brücke im Zuge des Autobahn-Ausbaus neu gebaut wird, soll sie nach den Plänen des Landesbetriebs auch einen Fahrradstreifen bekommen, der an den Radweg auf Bergkamener Stadtgebiet anschließt. Der Radweg soll auf der Ostseite der Autobahn, auf Hammer Stadtgebiet, zumindest bis zu der Stelle führen, an der links der „Neustädter Weg“ abgeht, der an das Radverkehrsnetz der Stadt Hamm angeschlossen ist. Ob der Radweg auch entlang der „Alten Landwehrstraße“ in Hamm verlängert wird, konnte Irmisch nicht sagen. Das sei Sache der Stadt Hamm.