RVR wartet noch auf Geld

Vor einigen Tagen noch hatte die Bergkamener CDU einen Antrag gestellt, die Bänke im Stadtgebiet mit Nummern zu versehen, damit die Standortbestimmung bei einem Notruf leichter wird. Rosemarie Degenhardt, die Ortsvorsteherin von Heil, hatte dabei deutlich gemacht, dass die Christdemokraten dabei vor allem die Halde im Blick haben. Schon die Feuerwehr hatte vor einiger beklagt, dass es für diejenigen, die in der Haldenlandschaft einen Notruf absetzen, nur schwer ist, ihren genauen Standort zu bestimmen. Das hatte in einzelnen Fällen schon zu aufwendigen Suchaktionen geführt.

Wie der zuständige Projektleiter für die RVR-Halden, Hansbernd Eigemann, bestätigte, gehört ein solches Notrufkonzept zu den Verbesserungen, die der Regionalverband einheitlich auf allen seinen Halden einführen will.

Mit dem Maßnahmenpaket, zu dem auch das Notrufsystem gehört, will der RVR die Nutzung der Halden als Erholungslandschaft insgesamt komfortabler machen. Unter anderem plant er, unterhalb des Haldengipfels eine Terrasse mit Sitzmöglichkeiten zu bauen. Dort soll es zeitweilig auch Gastronomie geben, an dem sich Besucher mit Essen und Getränken versorgen können – zum Beispiel in Form eines Imbisswagens. An den beiden Wanderparkplätzen an der Erich-Ollenhauer- und Waldstraße sollen Eingangsportale entstehen, an denen es mehr und detaillierte Informationen zur Entstehung und dem Wandel der einstigen Bergehalde zur Erholungslandschaft geben. Außerdem soll es eine genauere Beschilderung für unterschiedliche Nutzergruppen geben. Besucher sollen zum Beispiel erfahren, welcher Weg der schnellste und kräfte-schonendste zum Haldengipfel ist und welche Strecken sich auch für Kinderwagen oder Rollatoren eignen.

Die Pläne hatte der RVR auch in Bergkamen schon Ende des vergangenen Jahres öffentlich vorgestellt. Um sie umzusetzen, benötigt der Verband aber Fördermittel vom Land NRW, die er beantragt hat. Nach Angaben von Birgit Diermann, beim RVR zuständig für den Förderantrag, hat es bereits ein Gespräch mit dem zuständigen Landesministerium gegeben. Eine Förderzusage liegt dem Regionalverband aber immer noch nicht vor.