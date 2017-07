Politik berät über Kindergarten

Das Jugendamt sieht zwar den Bedarf für einen weiteren Kindergarten, auch wenn die Kindertagesstätte im geplanten Gesundheitszentrum „PueD“ in Weddinghofen gebaut wird. Noch aber ist eine weitere Kindertagesstätte im Kindergartenbedarfsplan nicht vorgesehen. Die Politik müsste nicht nur den Bedarf festlegen, sondern zusätzlich auch, in welchem Stadtteil der Kindergarten entsteht.

Es spricht aber einiges dafür, dass die Entscheidung zugunsten von Bergkamen-Mitte und des Kindergartenträgers Awo fällt, wie Busch einräumte. Das Jugendamt hat gute Gründe, den Kindergarten für den Stadtteil Mitte mit dem Träger Awo vorzuschlagen. Es geht zwar auch davon aus, dass die Zahl der Kinder über kurz oder lang wieder sinkt und dann der Engpass bei den Kindergartenplätzen beseitigt ist. Besonders im Stadtteil Mitte gibt es aber einige Einrichtungen, deren Gebäude in die Jahre gekommen sind. Bei sinkenden Kinderzahlen wäre die neue Kindertagesstätte ein moderner Ersatz. Hinzu kommt, dass die Awo einen Ein-Gruppen-Kindergarten an der Lessingstraße betreibt. Die Einrichtung wurde schon vor Jahren als Notbehelf im ehemaligen Jugendzentrum „Café im Takt“ gegründet. Dieser Notbehelf könnte aufgelöst werden – zumal die Stadt ohnehin überlegt, den gesamten Bereich zu überplanen, wenn das Kombibad in Weddinghofen fertig und das alte Hallenbad überflüssig ist. Spätestens dann müsste der Kindergarten weichen, dessen Träger ebenfalls die Awo ist.

Der Awo-Bezirksverband will den Teil des Geländes des Hermann-Görlitz-Zentrums unmittelbar an der Landwehrstraße nutzen, um den Komplex um neue Einrichtungen zu erweitern. Ein Teil der Erweiterung könnte auch eine neue Kindertagesstätte sein. Platz genug gibt es dort. Das Gelände des Hermann-Görlitz-Zentrums ist etwa 18.000 Quadratmeter groß. Davon sind 5000 Quadratmeter noch unbebaut.

Die Awo will allerdings nicht mit Plänen an die Öffentlichkeit gehen, bevor der Stadtrat Grünes Licht für die Kindertagesstätte und die weiteren Einrichtungen gegeben hat. Der Architekt, den der Bezirksverband beauftragt hat, arbeitet aber schon weiter im Hintergrund an den Plänen. Für die Umsetzung hat die Awo aber auch noch Zeit. Die neue Einrichtung würde erst im Jahr 2019 in Betrieb gehen.