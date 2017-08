Noch eine Plastik am Friedhof

„Wir haben bereits einen Sponsor“, berichtet Kerak auf Nachfrage. Und auf der Rasenfläche neben dem Friedhofseingang hat er auch schon einen Platz für das Kunstwerk ausgesucht. Dort stehen bereits vier jener Plastiken, die Kampmann in den 1960er Jahren für sein Bergkamener Kunstwerk „Figurenpark“ geschaffen hat (siehe Kasten). Kerak hat sie allesamt restauriert und dann an dem neuen Standort in der Nähe seiner Werkstatt aufgestellt.

Eine zentrale Entscheidung muss der Kunst-Restaurator allerdings noch treffen: Welche der Figuren er sich diesmal vornimmt. Kerak will das demnächst bei einem Ortstermin mit dem Kulturreferat klären. Der spielt sich wahrscheinlich am Stadtmuseum in Oberaden ab, wo ein Teil des Figurenparks steht. Allerdings schließt Kerak auch nicht grundsätzlich aus, dass er eine jener Kampmann-Plastiken nach Weddinghofen holt, die sich noch an ihrem Originalstandort am Hallenbad an der Lessingstraße stehen. Auch sie befinden sich in einem ziemlich maroden Zustand, ebenso wie die noch unrestaurierten Plastiken am Stadtmuseum.

Zumindest einige von ihnen sollen aber auf jeden Fall in Oberaden bleiben. Dafür hatte sich die Künstlergruppe „sohle 1“ stark gemacht. Sie will damit demonstrieren, dass das Gebäude an der Jahnstraße nicht nur eine Ausstellung zur Stadtgeschichte beherbergt, sondern mit der Galerie „sohle 1“ auch ein Ort der Kunst ist.

Kulturreferentin Simone Schmidt-Apel kann sich inzwischen sogar vorstellen, die anstehenden Umbauten am Museum dazu zu nutzen, dort auch ein Lichtkunstwerk zu installieren. Diese Pläne seien allerdings zunächst noch ziemlich unkonkret, sagt sie.

Anders sieht es mit den Vorhaben aus, die Plastiken am Hauptfriedhof mit Tafeln auszustatten, die Informationen zum Lothar Kampmann und seinem Werk enthalten. Schließlich, so begründet Schmidt-Apel, diesen Plan, sei Lothar Kampmann nicht nur ein bedeutender heimischer Künstler gewesen. Er habe sich auch als einer der ersten auf die Fahnen geschrieben, den Menschen im Ruhrgebiet die Kunst näher zu bringen: „Deshalb sollen die Betrachter seiner Kunstwerke auch wissen, womit sie es zu tun haben.