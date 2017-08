Mann schlägt Passanten

Die Polizei musste am Dienstagmorgen gegen einen aggressiven Mann in der Fußgängerzone vorgehen.

Bergkamen. Ein 40-jähriger Mann aus Tecklenburg hat sich am Dienstagmorgen in der Fußgängerzone aggressiv aufgeführt, Passanten geschlagen und beleidigt. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.