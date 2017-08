Letzte Fördertürme bedroht

Bei einer der Aktionen zur Kulturhauptstadt Ruhr 2010 schwebten über den ehemaligen Bergbauschächten gelbe Ballons. Für viele Bergkamener war das eine Möglichkeit, sich noch einmal an die vielen Fördertürme zu erinnern, die früher die Stadtsilhouette bestimmten. Zwei davon sind noch geblieben: der Förderturm über dem Schacht Grimberg 2 der ehemaligen Zeche Monopol und der Förderturm auf der ehemaligen Zeche Haus Aden in Oberaden.

Neue Wasserhaltung

Zurzeit benötigt die RAG beide Schachtgerüste noch für die zentrale Wasserhaltung. Der Schacht auf Haus Aden ist notwendig, damit Monteure für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Pumpen anfahren können, die Grubenwasser in die Lippe pumpen. Der Schacht Grimberg 2 ist der Reserveschacht für die Wasserhaltung.

Die RAG plant jedoch die Umstellung der zentralen Wasserhaltung. Statt der stationären Pumpen unter Tage will sie durch den Schacht Tauchpumpen nach unten lassen, die das Grubenwasser fördern. Wenn die Pumpen repariert oder gewartet werden müssen, können sie nach oben gezogen werden, wie Ulrich Aghte bestätigte, Sprecher der RAG in Herne. „Das Schachtgerüst ist dann überflüssig“, sagte Aghte. Das gilt auch für den Förderturm über dem Schacht Grimberg 2. Interesse an der Erhaltung der beiden Türme hat das Bergbauunternehmen nicht. Die Kosten für die Unterhaltung von Fördertürmen, die nicht mehr benötigt werden, seien zu hoch, sagte der RAG-Sprecher. Alleine der regelmäßige Anstrich, der nötig ist, um die stählernen Riesen zu erhalten, verschlingt große Summen.

Die Stadt Bergkamen bemüht sich zurzeit um ein Konzept, um zumindest den Förderturm Grimberg 2 zu erhalten. Die Chancen sind dort besser als in Oberaden, obwohl der Turm dort eigentlich eines der Wahrzeichen der geplanten Wasserstadt werden sollte. Der Förderturm über dem Schacht Grimberg 2 steht unter Denkmalschutz, obwohl er erst von Anfang der 8o er Jahre stammt. Deshalb bemüht sich die Stadt, dass die „Stiftung Denkmalpflege“ den Turm in ihre Obhut übernimmt, die ihren Sitz auf der ehemaligen Kokerei Hansa in Dortmund hat. Die Stiftung hat allerdings zur Bedingung gemacht, dass der Förderturm für die Öffentlichkeit „erlebbar“ sein muss, wenn sie ihn übernehmen soll. „Ein klassisches Gewerbegebiet als Umgebung kommt nicht in Frage“, erläutert die stellvertretende Planungsamtsleiterin Christiane Reumke. Die Stadt hat deshalb drei Entwürfe bei der Stiftung eingereicht, wie der Förderturm „erlebbar“ werden könnte – zum Beispiel durch eine touristische Nutzung im Rahmen einer erlebbaren Ausstellung über den Bergbau.

Rechtliche Probleme

Bei der Umsetzung solcher Pläne gibt es allerdings ein Problem, wie Reumke einräumt. Auch der Schacht Grimberg 2 steht noch unter Bergrecht. So lange das so ist, hat die Stadt keine Möglichkeiten, Pläne umzusetzen.

Außerdem steht der Turm in der Sicherheitszone um den Chemiestandort mit Bayer, Lanxess und Huntsman. Dort sind Nutzungen, bei denen viele Menschen zusammenkommen, nach der Seveso-Richtlinie der EU ausgeschlossen.

Schwierige Lage auf Haus Aden

Für das Schachtgerüst auf Haus Aden ist eine Lösung deutlich schwieriger. Anders als der Förderturm Grimberg 2 stellt das Gerüst keine technische Besonderheit dar. „Ähnliche Konstruktionen gibt es im Ruhrgebiet mehrfach“, sagt Reumke. Denkmalschutz steht nicht zur Diskussion. Außerdem bleibt die Fläche wegen der zentralen Wasserhaltung auf jeden Fall unter Bergaufsicht. Eigene Mittel um die teure Unterhaltung des Turmes zu bezahlen hat die Stadt nicht.

Reumke sieht deshalb allenfalls in einem Förderverein, der Kosten übernimmt, die Chance, den Turm zu erhalten. Ein ähnliches Modell gibt es beispielsweise bei der Zeche Westfalen in Ahlen.