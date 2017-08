Lebensgefährliche Erpressung

Der 26 Jahre alte Sohn der 46-Jährigen entging am Samstagmorgen nur mit Glück einem Anschlag, der offenbar zur Vorbereitung der Erpressung diente. Als er mit dem Auto seiner Mutter vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses fuhr, bemerkte er zum Glück sofort, dass mit den Bremsen etwas nicht stimmte. Er stoppte das Fahrzeug mit der Handbremse, fuhr auf den Parkplatz und schaute nach. Er stellte fest, dass ein Fleck auf dem Parkplatz Bremsflüssigkeit war und dass jemand die Bremsleitung an dem Auto angeschnitten hatte.

Als er zu seiner Mutter ging, fand er an der Wohnungstür ein Schreiben, in dem die 46-Jährige mit dem Tod bedroht wurde, falls sie nicht einen bestimmten Geldbetrag zahlt. Sie verständigte sofort die Polizei. Zur Höhe der Forderung wollte Polizeisprecher Thomas Röwekamp nichts sagen. Es soll sich aber um einen vergleichsweise geringen Betrag gehandelt haben.

Noch bevor die Polizei Maßnahmen ergreifen konnte, klingelte es an der Wohnungstür. Vor der Tür lag ein weiteres Schreiben, in dem die Frau erneut mit dem Tod bedroht wurde. Außerdem forderte der Erpresser sie auf, das Geld in einem Umschlag an einem bestimmten Ort zu hinterlegen.

In Absprache mit der Polizei legte die Bergkamenerin den Umschlag an die Stelle. Dort tauchte nach einiger Zeit ein Nachbar der Frau mit einem Roller auf, den die Polizei ohnehin schon im Verdacht hatte, der Erpresser zu sein. Als er den Umschlag einstecken wollte, nahmen ihn die Beamten fest.

Er hatte sich offenbar schon vorher in mehrfacher Hinsicht verdächtig verhalten. Unter anderem zeigte er wohl auffälliges Interesse, warum die Polizei im Haus war. Außerdem ist der 43-Jährige bereits mehrfach vorbestraft und hat nach Angaben der Polizei auch schon mindestens eine Haftstrafe verbüßt.

Mittlerweile hat die zuständige Richterin Untersuchungshaft gegen den 43-Jährigen angeordnet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Bedrohung und Erpressung vor.