GSW übernehmen Schäden

Von Susanne Brzuska

Bergkamen. Ein Lichtblick für die rund 500 GSW-Kunden, die zum Teil über eine Woche ohne Gas auskommen mussten: Die Gemeinschaftstadtwerke übernehmen die Regulierung aller entstandenen Schäden.

Allerdings „in angemessener Höhe“: Das Versorgungsunternehmen habe von der eigenen Versicherung bereits ein „positives Signal“ bekommen, dass mögliche Ansprüche der Betroffenen beglichen werden. „Das können neben Schäden, die an den Heizungsanlagen entstanden sind, auch die Kosten für eine Unterkunft sein,“ sagt GSW-Specher Timm Jonas. Die entstandenen Schäden werden auf Basis der Rechtslage ausgeglichen. Da das Wasser im Gasnetz den Monteuren immer wieder einen Strich durch die Rechnung machte und die Instandsetzung sich Tag für Tag verzögerte, ist eine Rünther Familie vorübergehend in ein Hotel gezogen – daheim war es für den kranken Familienvater viel zu kalt. Immer wieder äußerten Betroffene ihre Sorge, wer wohl für die Schäden aufkomme, wenn ihre Heizungsanlagen durch das Wasser im Gasnetz beschädigt wurde. Diese Sorge kann ihnen die GSW nun nehmen. Nichtsdestotrotz bestehe die Möglichkeit, sich auf jeden Fall mit der eigenen Gebäudeversicherung in Verbindung zu setzen und mögliche Schäden zu melden.

Unabhängig von den Aufgaben des Regulierers stehen aber auch die GSW den Kunden für Fragen bezüglich der Schadensabwicklung zur Verfügung.

Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens könne noch niemand etwas sagen. Zunächst einmal wolle man die Schadensansprüche sammeln. Zur Verfahrenserleichterung werden die GSW die Kunden in einem persönlichen Anschreiben darüber informieren, wie sie die Schadensmeldungen an die GSW weiterleiten können. Diese werden danach an den vom Haftpflichtversicherer beauftragten Regulierer weitergereicht.

Nach tagelangem Warten sind nun alle Haushalte, die wegen eines Lecks und Wasser im Gasnetz der GSW tagelang ohne Heizung auskommen mussten, wieder versorgt. Allein im Bereich der Rünther Straße und der Westfalenstraße hielt sich das Wasser bis zum Schluss hartnäckig. Fünf Haushalte sind immer noch nicht wieder am Netz. „Das liegt aber zum einen an Terminvereinbarungen, zum anderen haben wir einige bislang noch nicht angetroffen“, sagt Timm Jonas.