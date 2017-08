Familienfehde auf dem Markt

Einer der unmittelbaren Augenzeugen der Auseinandersetzung war der städtische Marktmeister. Er befand sich gerade am Informationsstand der Kreisabfallgesellschaft GWA, als in dessen Nähe eine Familie auf ein Ehepaar losging. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf der Info-Stand umstürzte und die beiden GWA-Mitarbeiterinnen sich in Sicherheit bringen mussten. Auch viele Marktbesucher erlebten die Keilerei mit.

Sie war heftig, dauerte aber nicht allzu lange: Zum einen griff der Marktmeister schlichtend ein. Und auch die Polizei war schnell zur Stelle: Eine Steife befand sich ohnehin gerade auf dem Stadtmarkt, weil sie wegen eines Taschendiebstahls ermittelte.

Polizei ruft Verstärkung

Die beiden Beamten riefen Verstärkung herbei, mit deren Hilfe es ihnen gelang, die Streitenden zu trennen. Für die Polizei waren es keine Unbekannten. Laut den Ermittlungen handelte sich um zwei weitläufig miteinander verwandte arabische Familien, die in Bergkamen und in Remscheid leben. Sie liegen laut Polizei über eine „familieninterne Angelegenheit“ in Zwist, und so hatte die Prügel wohl ein Vorspiel. Schon am Vorabend sollen die Remscheider nach Bergkamen gekommen sein und die andere Familie vor deren Haus bedroht haben.

Wie Polizeipressesprecherin Vera Howanietz am Donnerstag mitteilte, hatte allerdings keiner der Beteiligten diesen Vorfall angezeigt. Am Donnerstag waren dann der Mann und die Frau aus Remscheid mit ihren drei Söhnen auf dem Wochenmarkt unterwegs, wo sie auf die beiden Bergkamener trafen. Nach Darstellung der Polizei griffen die fünf Remscheider das Paar an und schlugen es.

Nachdem die Polizei die Auseinandersetzung beendet hatte, nahm sie die fünf Angreifer mit zur nahegelegenen Polizeiwache am Wiehagen. Dort wurden sie vernommen und anschließend wieder freigelassen – zuvor mussten sie sich jedoch noch „normenverdeutlichende Ansprachen“ anhören, wie es die Polizeipressesprecherin formulierte.

Der Wochenmarkt ist ein friedlicher Ort

Dass die Polizei auf dem Bergkamener Wochenmarkt unterwegs ist, kommt häufiger vor. Dass sie dort allerdings wie am Donnerstag eine körperliche Auseinandersetzung schlichten muss, ist eine Ausnahme. „Wir haben es dort normalerweise mit Taschendiebstählen zu tun“, berichtet Polizeipressesprecherin Vera Howanietz auf Nachfrage.

Solche Straftaten seien typisch für Veranstaltungen, bei denen viele Menschen zusammenkommen. Auch auf den Märkten in den Nachbarstädten trieben häufig Taschendiebe ihr Unwesen. Einem solchen Kleinkriminellen waren auch die beiden Polizeibeamten auf der Spur, die am Donnerstag als erste bei der Prügelei eintrafen (siehe Artikel oben).

Ansonsten ist der Bergkamener Marktplatz aber normalerweise ein Hort des Friedens. Zwar sind an den Donnerstagen regelmäßig Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes unterwegs, doch das ist der Verkehrssituation geschuldet. Die Ordnungshüter haben es normalerweise nicht mit Schlägern oder Kriminellen zu tun, sondern verteilen Knöllchen an Falschparker.

Aus polizeilicher Sicht ist Bergkamen ohnehin ein recht ruhiges Pflaster, betont Sprecherin Howanietz: Verglichen mit früheren Zeiten und mit anderen Städten sei die Zahl der Straftaten gering.