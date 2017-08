Ein Tag Urlaub in Bergkamen

Ein Paar im besten Alter, das einen netten Tag in Bergkamen verbringen möchte, könnte zum Beispiel mit einem Frühstück an der Marina Rünthe in den Tag starten. Mit etwas Glück gibt es an diesem Tag eine Hafenführung, sodass die Besucher die Marina noch ein wenig näher kennenlernen können. Größere Gruppen können eine Führung übrigens auch vorbestellen.

Mit dem Fahrrad durch die Stadt

© Stefan Milk Der Gästeführerring bietet Touren an – zum Beispiel mit dem Fahrrad zu den Kunstwerken im öffentlich ... Der Gästeführerring bietet Touren an – zum Beispiel mit dem Fahrrad zu den Kunstwerken im öffentlichen Raum. Foto: Archiv Auf dem Weg durch die Marina kommen sie auch dort vorbei, wo sie sich ein Boot mieten können – oder bei Yachtcharter Knuth, wenn sie sich lieber über den Kanal schippern lassen wollen. Wer lieber an Land bleibt, kann auch einen Spaziergang durch das angrenzende Naturschutzgebiet Beversee machen. Anschließend gibt es ein wenig Bewegung: Die Urlauber können sich mit Leihfahrrädern entlang des Datteln-Hamm-Kanals auf zum Naturfreibad Heil machen, dort ins kühle Nass springen, es sich auf der Liegewiese unter hohen Bäumen bequem machen und einen Snack am Kiosk stärken. Am Spätnachmittag geht es zurück zur Marina, wo nach dem Abendessen in einem der Restaurants möglicherweise eine Kulturveranstaltung wartet. Danach gibt es die Chance auf einen gemütlichen Ausklang zum Beispiel in der Strandbar am Hafenplatz, bevor sich unser Paar zu Bett begibt – zum Beispiel im Hotel an der Marina, im Gästehaus Marina Nord am anderen Kanalufer oder in einer der „Radlerhütten“, die es dort gibt und die eine Mischung zwischen Camping und fester Unterkunft sind.

Das ist allerdings nur eine Möglichkeit, den Tag in Bergkamen zu verbringen. Menschen, die das Wasser lieben können sich mit dem Ausflugsschiff Santa Monika III, mit dem Charterboot oder mit dem Drachenboot, das der Kanuverein Rünthe auf Wunsch für größere Gruppen zu Verfügung stellt, aufs Wasser begeben.

Angebot für Naturliebhaber

© hoffmann Auf einer Exkursion am Beversee lässt sich die Tierwelt im Naturschutzgebiet entdecken. Foto: Archiv ... Auf einer Exkursion am Beversee lässt sich die Tierwelt im Naturschutzgebiet entdecken. Foto: Archiv Für Naturliebhaber gibt es geführte Touren auf die Halde Großes Holz, geführte Radtouren, Wanderungen durch die Naturschutzgebiete Beversee, Lippeauen und Mühlenbruch oder Kanutouren auf der Lippe.

Geschichtlich Interessierte können zum Beispiel Bogenschießen im Römerpark buchen, sich dort einer Führung anschließen oder sich römische Wellness im Stadtmuseum angedeihen lassen. Das Stadtmuseum bietet auch ein umfangreiches Programm für Kinder an. Zum Thema Geschichte bietet der Gästeführerring Rundgänge zu unterschiedlichen Themen an – von der römischen Vergangenheit bis zur Geschichte des Bergbaus. Auch diese Führungen lassen sich auf Wunsch individuell buchen.

Auch im Bereich Kunst und Kultur gibt es Angebote: vom Besuch in der städtischen Galerie sohle 1 bis zur Fahrrad-Rundfahrt zu den Kunstwerken im öffentlichen Raum in Bergkamen.

„Natürlich lassen sich auch alle diese Angebote individuell miteinander koordinieren“, sagt Simone Krämer, die beim Stadtmarketing für den Bereich Tourismus zuständig ist. Es spricht also nichts dagegen, nach dem Frühstück an der Marina einen Spaziergang durch das Beverseegebiet zu machen und anschließend einen Blick auf die Kunst in Bergkamen zu werfen. Statt des gediegenen Abendessens an der Marina kommt auch ein Grillfest an der Ökostation in Frage. Oder die Besucher bleiben einfach noch den einen oder anderen Tag länger, um das ganze Bergkamener Programm kennen zu lernen.

Angebot für Individualisten

Die Angebote lassen sich nicht pauschal als Paket buchen, Interessierte, die einen oder mehrere Tage in Bergkamen verbringen möchten, können sich aber von Simone Krämer beraten lassen. Sie macht Vorschläge und gibt die Kontaktadressen weiter, damit Reisende dort selbst das buchen können, was sie sich für ihren Tag in Bergkamen vorstellen. Das gilt übrigens auch für Bergkamener, die ihre Stadt einmal von einer anderen Seite kennenlernen möchten und einen Urlaubstag vor der Haustür verbringen möchten.

Simone Krämer ist unter 0 23 07/96 52 29 zu erreichen.