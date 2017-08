Der Freund der Ameisen

Wer Klockenhoff in den Wald am Fuß der Halde folgt, stößt schon bald auf ein imposantes Nest. Ein paar Meter rechts vom Pfad hinter Bäumen haben die Ameisen auf einer Grundfläche von etwa zwei mal zwei Metern Nadeln und kleine Zweige zu einem Hügel aufgeschichtet. Bei den rötlichen Ameisen, die zu tausenden auf und um den Hügel herumwuseln, handelt es sich um „Kahlrückige Waldameisen“, die mit wissenschaftlichem Namen „Formica polytecna“ heißen und auch „kleine rote Waldameise“ genannt werden, wie Klockenhoff erläutert.

Der große Ast, der so auf dem Hügel liegt, dass sich seine Seitenzweige wie ein Schutzschild über dem Ameisenhügel erheben, ist nicht zufällig an diese Stelle gefallen. Klockenhoff hat ihn so hingelegt, dass der Hügel möglichst vor den Bunt- und Grünspechten geschützt ist, die ebenfalls auf der Halde leben und – neben unwissenden Menschen – die größten Feinde der Ameisen sind. „Spechte lieben es gar nicht, wenn sie ihre Flügel nicht schnell ausbreiten und verschwinden können – zum Beispiel, wenn ein Raubvogel kommt“, erläutert Klockenhoff. Deshalb verhindert der Ast zwar keine Raubzüge durch Spechte – er macht sie ihnen aber deutlich schwerer.

Sonne für die Ameisenhaufen

Andreas Klockenhoff schneidet einen Ameisenhaufen auf der Halde frei. Der Imker sorgt regelmäßig dafür, dass die Ameisenhaufen genügend Sonnenlicht bekommen. Die Schutzmaßnahmen sind nicht das einzige, was der Imker für die Ameisen tut. In regelmäßigen Abständen schneidet er beispielsweise das Grün um die Nester herum, damit der Hügel genug Sonne bekommt. Die Ameisen benötigen eine bestimmte Bruttemperatur im Hügel, damit der Nachwuchs schlüpft. Dafür sorgt auch die Sonne. Die Insekten sind sogar so schlau, dass sie sich beim Bau des Hügels nach der Sonneneinstrahlung richten. Hügel, die in der prallen Sonne liegen, sind meist ganz flach, Hügel im Schatten werden viel höher, weil sie besser isoliert sein müssen.

Der 53-Jährige sorgt übrigens auch dafür, dass die Ameisen Stellen finden, an denen sie ihre Nester bauen und neue Kolonien einrichten können. Normalerweise bauen die Ameisen ihre Hügel um und auf alte Baumstümpfe. Klockenhoff verschafft ihnen einen künstlichen Bauplatz, indem er dicke Äste an den Waldrand legt und Häckselmaterial darüber und daneben streut, damit die Ameisen gleich Baumaterial finden. Auf diese Weise ist es ihm auf der Halde gelungen, die Zahl der Ameisenvölker von 14 im Jahr 2009 auf mittlerweile 24 zu steigern.

Dabei profitiert er immer noch von den Erfahrungen die ihm Helmut July, Lehrer und Bergkamener Naturschützer der ersten Stunde, mitgegeben hat. Klockenhoff nahm schon als Schüler auf der damaligen Harkort-Schule an Biologie-AGs von July teil und half damals schon, Ameisenvölker von der Südlichen Lippestraße in Heil auf die Halde, an den Beversee und in die Nähe der Bienenstöcke umzusiedeln, die July am Neustädter Weg in Sandbochum unterhielt. Der Lehrer weckte das Interesse an Insekten in seinem Schüler, nahm ihn später auch immer wieder zu Naturschutz-Aktionen mit und schenkte ihm irgendwann ein Bienenvolk. „Da hatte mich die Leidenschaft für Insekten endgültig gepackt“, sagt Klockenhoff. Seitdem ist er Imker.

Die Betreuung der Ameisen übernahm er 2008 als July verstarb. Seitdem haben sie einen sehr zuverlässigen Freund.

Nützliche Tiere für den Wald Ameisen haben in der Natur vielfältige Aufgaben. Sie ernähren sich von anderen Insekten und fressen auch Forstschädlinge wie den Borkenkäfer oder den Eichenspinner. Klockenhoff hat beobachtet, dass Eichenbestände in der Nähe von Ameisenhaufen gesund und grün waren, während in größerer Entfernung alle Bäume von Eichenspinnern kahl gefressen waren. Die Ameisen aus einem Nest vertilgen bis zu 27 Kilo Insekten im Jahr. Außerdem beseitigen Ameisen Aas und tragen zur Vermehrung von Pflanzen bei, weil sie den Samen oft über große Entfernungen schleppen.

Probleme für die Insekten

Die Ameisenvölker entwickeln sich nicht überall so gut wie auf der Halde. Im Beverseegebiet hat Klockenhoff einen deutlichen Rückgang beobachtet. Von neun Nestern im Jahr 2010 sind zurzeit nur noch fünf übrig geblieben. Als Ursache vermutet Klockenhoff eine natürliche Ursache: Der Wald um den See ist in den vergangenen Jahren immer dichter geworden, sodass weniger Sonnenlicht auf dem Waldboden fällt. Das schränkt auch den Lebensraum der Ameisen ein.

Die Entwicklung an anderen Standorten ist wesentlich besorgniserregender. Am Neustädter Weg hat Klockenhoff nicht nur einen deutlichen Rückgang bei den Ameisen beobachtet, sondern auch mehrere Bienenvölker verloren – so wie auch an anderen Standorten. „Das kann kein Zufall sein“, sagt der 53-Jährige. Über die Ursache kann er allerdings nur Vermutungen anstellen. Er geht davon aus, dass der Einsatz von Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden in der Landwirtschaft – vor allem in Kombination – auch Insekten wie den Bienen und den Ameisen schadet. Sie finden in vielen Fällen wohl kein Futter mehr.