Bombenentschärfung erfolgreich

Bei Bauarbeiten in der Region kommt es immer wieder vor, dass Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Diese Sprengkörper bergen noch ein gewaltiges Zerstörungspotenzial und müssen von sachkundiger Hand unschädlich gemacht werden. Dazu wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst angefordert. So wurde auch die Bombe in Bergkamen entschärft. Die Polizei hatte die Anwohner im betroffenen Bereich darüber zu informieren, dass sie ihre Häuser verlassen müssen. Rund um die Bombe war ein Evakuierungsradius von 250 Metern eingerichtet worden. Die Landwehrstraße war zwischenzeitlich zwischen Hansastraße und Werner Straße gesperrt. In der Turnhalle an der Hansastraße war eine Anlaufstelle für Anwohner eingerichtet worden, in der sie auf die Entschärfung warten konnten. Die Autobahnen A1 und A2, die sich in der Nähe befinden, waren nicht von der Sperrung betroffen.