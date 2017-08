Betreiber mit viel Freiheit

Aber sowohl Brodde als auch sein Vertragspartner, der Geschäftsführer der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) Jochen Baudrexl, betonen, dass es sich um einen ziemlich ungewöhnlichen Kontrakt handelt. Und das nicht nur wegen der symbolischen Pacht von einem Euro – „Plus Mehrwertsteuer“, wie Baudrexl sagt.

Denn auch wenn Brodde formal gesehen keine Eigentumsrechte an der Halle erhält, kann er mit seiner eigens gegründeten „Spiel- und Eissportgesellschaft“ (SuE) dort schalten und walten, wie er will. Das tut er bereits, denn er hat schon im Juli mit dem Umbau der Halle begonnen (wir berichteten). Brodde bleibt so lange Herr im Haus, wie er die Möglichkeit anbietet, Eissport zu betreiben. Dieses juristisch nicht ganz ungewöhnliche Konstrukt wird beiden Seiten gerecht: Brodde hat alle Freiheiten, seine Pläne umzusetzen. Sollten die jedoch scheitern, behalten die GSW Zugriff auf Immobilie und Grundstück.

Der Geschäftsführer der GSW, Jochen Baudrexl (M.), hat am Dienstag die Eishalle in Weddinghofen per Vertrag an Dr. Martin Brodde (r.) übergeben. Bürgermeister Roland Schäfer freut sich, dass der Eissport in Bergkamen eine Zukunft hat.

Doch mit diesem Fall rechnet im Moment keiner der Beteiligten. Der Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre. „Aber er enthält sehr einseitige Optionsrechte“, sagt Baudrexl: Wenn Brodde kann und will, darf er die Halle auch nach 2022 betreiben. Und der neue Hallenbetreiber ist optimistisch, dass ihm das gelingt. Zumal ihm klar ist, dass er mit der Freizeiteinrichtung am Häupenweg letztlich kein Geld verdienen kann: Er strebt eine schwarze Null unter dem Strich an. Dabei hilft ihm der Zuschuss in Höhe von 65.000 Euro pro Jahr, die ihm die Stadt überweisen will. Das ist deutlich weniger als jenes Defizit von rund 500.000 Euro, das das Rathaus zuletzt ausgleichen musste. Außerdem erhält Brodde Miete von der Stadt, wenn die Schulen die Eisfläche nutzen. „Die haben wir auch an die GSW bezahlt“, sagt Bürgermeister Roland Schäfer.

Brodde will zudem Einnahmen durch den Eintritt der Besucher und durch den Schlittschuhverleih erzielen. Den Preis für das Eislaufen wird er in der neuen Saison, die am 19. September beginnt (siehe Kasten) um 50 Cent erhöhen. Erwachsene zahlen dann 5 Euro, Kinder und Jugendliche 4 Euro. Dafür will er aber die Öffnungszeiten deutlich ausweiten: „Wer möchte, kann um 8 Uhr aufs Eis und bis zum späten Abend bleiben“, sagt er. Die Vormittage sind zwar für den Schulsport vorgesehen, doch bei Bedarf dürfen auch Individualläufer Schlittschuhlaufen. Und nach 22 Uhr können Gruppen und Vereine Trainingszeiten buchen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie auf Musik oder andere Lärmquellen verzichten: Brodde will die Anwohner nicht belästigen.

Bei seiner Kalkulation legt Brodde zunächst einmal die Besucherzahlen der vergangenen Jahre zugrunde. Pro Jahr kamen etwa 30.000 Eisläufer. „Das ist unglaublich wenig“, sagt Brodde, der den Vergleich mit ähnlichen Hallen zieht, zum Beispiel der inzwischen geschlossenen in seiner Heimatstadt Münster. Er ist überzeugt, die Besucherzahlen deutlich steigern zu können: Zum einen, indem er die Anlage heller, freundlicher und attraktiver gestaltet, zum anderen, indem er die Marketingbemühungen intensiviert. Zwar gebe es mit der Eishalle in Unna durchaus auch Konkurrenz, doch das Potenzial für das Bergkamener Eis sieht Brodde längst nicht ausgeschöpft.

Der neue Hallenbetreiber hat sich auch schon Gedanken über die Energieversorgung gemacht. Den Strom bezieht er von den GSW: „Die haben mir einen wirklich fairen Preis angeboten.“

Eine neue Homepage für die Eishalle Unter der Adresse www.eishalle-bergkamen.de hat Martin Brodde bereits eine Homepage für die Eishalle ins Internet gestellt. Dort ist der Saisonstart für den Freitag, 15. September um 19 Uhr angekündigt. Außerdem hat Brodde dort die geplanten Öffnungszeiten veröffentlicht.

Neues Personal mit Erfahrung

© Stefan Milk Die Vorbereitungen für die neue Saison in der Eislaufhalle haben bereits begonnen. Foto: Milk Die Vorbereitungen für die neue Saison in der Eislaufhalle haben bereits begonnen. Foto: Milk Die GSW-Mitarbeiter, die sich bisher um die Eishalle gekümmert haben, bleiben bei den Stadtwerken. Der neue Hallen-Betreiber Dr. Martin Brodde bringt sein eigenes Hallenpersonal mit. Und das wird sich in Weddinghofen gar nicht so sehr umstellen müssen. Brodde hat Leute engagiert, die früher in der im April 2016 geschlossenen Eishalle in Münster gearbeitet haben: „Die ist fast baugleich zu der in Bergkamen“, sagt er.

Er will zwei Vollzeitkräfte einstellen, die er das ganze Jahr über beschäftigen will. Denn der neue Betreiber will künftig auch im Sommer Freizeitangebote in der Eishalle organisieren. Wie genau die aussehen werden, weiß er noch nicht, kann sich aber gut vorstellen, eine Ergänzung zu dem Indoor-Spielplatz anzubieten, die derzeit in der direkten Nachbarschaft in der ehemaligen Tennishalle am Häupenweg entsteht (wir berichteten).

Für die Eislaufsaison will Brodde zudem drei bis vier Teilzeitbeschäftigte sowie zwei bis vier Honorarkräfte engagieren. Zugleich befindet er sich derzeit auch noch auf der Suche nach Personal für die Gastronomie in der Eishalle, die er ebenfalls deutlich attraktiver gestalten will. „Ich führe derzeit Gespräche mit zwei Anbietern, die sie in meinem Auftrag betreiben wollen“, berichtet er. „Unterschrieben ist aber noch nichts.“