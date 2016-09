Zwölf Verletzte bei Brand in Altenheim in Niedersachsen

Bakum.

Bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim im niedersächsischen Bakum sind zwei Bewohner lebensgefährlich und zehn weitere leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Morgen in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 120 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Notärzte und Sanitäter versorgten die Verletzten. Die beiden Bewohner des Zimmers kamen den Angaben zufolge mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

dpa