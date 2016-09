Zwischenbilanz für «Kein Abschluss ohne Anschluss»

Düsseldorf.

Düsseldorf. Seit 2012 werden Schüler in NRW ab der 8. Klasse systematisch auf Beruf oder Studium vorbereitet, Praxistage inklusive. Inzwischen sind alle 53 NRW-Kommunen dabei. Zeit für eine Zwischenbilanz, findet die Landesregierung.

Nach der Schulzeit soll es für junge Menschen zügig weitergehen. Deshalb wurde vor vier Jahren des Programm «Kein Abschluss ohne Anschluss» gestartet. Es fing klein an - damals waren sieben Kommunen. Inzwischen beteiligen sich alle 53 Städte und Kreise in NRW an dieser systematischen Berufs- und Studienvorbereitung von Schülern. Allein in der 8. Jahrgangsstufe sind es 175 000 Jungen und Mädchen. Heute will die Landesregierung eine Zwischenbilanz ziehen: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) und Arbeitsminister Rainer Schmeltzer (SPD) sind bei einer Veranstaltung in Düsseldorf dabei.

Beispiele aus der Praxis werden präsentiert. Auch die Vertreter von Wirtschaft, Arbeitsagentur und Gewerkschaften reden mit.

dpa/lnw