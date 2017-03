Zweites Mordopfer von Herne wird beigesetzt

Herne. In Herne wird Christopher W. beigesetzt. Er war wohl das zweite Opfer von Marcel H., dem mutmaßlichen Mörder des neunjährigen Jaden.

Der vor gut zwei Wochen in Herne ermordete Christopher W. wird heute in der Ruhrgebietsstadt beigesetzt. Die Mutter des 22-Jährigen hatte den Termin am vergangenen Freitag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Christopher war das zweite Opfer des 19 Jahre alten Marcel H.

H. hat gestanden, vor zweieinhalb Wochen den neunjährigen Jaden aus dem Nachbarhaus getötet zu haben. Nach der Tat kam er unter einem Vorwand bei dem 22-Jährigen, einem früheren Bekannten, unter. Am nächsten Morgen, dem 7. März, tötete er nach eigener Aussage auch ihn. Zwei Tage später stellte Marcel H. sich der Polizei und gestand die Taten. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

dpa/lnw